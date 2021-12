Le sprint final est lancé pour Malherbe

Pour sa quatorzième saison en Ligue 1, le club phare de Basse-Normandie fait pour la dixième fois partie des équipes qui dans le sprint final, luttent pour le maintien. L’exercice en cours n’échappe pas à ce destin tenace et le point rapporté de Nancy dimanche 29 avril (1-1), ne permet guère aux Caennais de s’offrir une bouffée d’oxygène. "Cela reste un bon point d’autant qu’il s’agit de l’une des meilleures équipes actuelles du championnat", estime le milieu de terrain Benjamin Nivet.

Fins de match délicates

Une fois de plus, les Caennais ont laissé échapper des points dans les dernières minutes de la rencontre. Après avoir ouvert le score en terre lorraine par Mbaye Niang, ils se sont fait rejoindre au score sur un but de Benjamin Moukandjo (81e). "C’est toujours frustrant de se faire rejoindre quand on mène au score, mais la volonté de s’adapter à l’équipe adverse m’a beaucoup plu", faisait savoir le coach Franck Dumas à l’issue de la rencontre.

Depuis le début de la saison, il s’agissait des 10e et 11e points que Malherbe laissait échapper dans les dix dernières minutes d’une rencontre quand, dans le même temps, ils n’ont pris qu’un seul petit point sur leurs fins de match. Avec plus de solidité dans les derniers instants, les hommes de Franck Dumas auraient acquis leur maintien depuis bien longtemps.

Il n’y aura donc pas de calculs à faire ce mercredi 2 mai contre Lorient pour espérer engranger un maximum d’unités, avant de se déplacer lundi 7 à Lille. Les Nordistes sont actuellement en pleine forme, eux qui visent la Champion’s League.