Thomas Heurtaux, ce héros

La statistique est sans appel : Thomas Heurtaux est le meilleur buteur dans le jeu du Stade Malherbe Caen cette saison avec cinq réalisations. Dans ce classement, il devance Pierre-Alain Frau et Benjamin Nivet, auteurs de six et cinq buts, dont respectivement deux et quatre sur des pénaltys transformés.

Si toutes avaient été inscrites de la tête jusqu'à présent, la dernière réalisation en date de Thomas Heurtaux, hier soir, est loin d'être la moins spectaculaire. En plus d'être décisive. Après avoir récupéré le ballon à une trentaine de mètres du but lorientais, après l'avoir lui-même perdu quelques secondes plus tôt, il adressa une frappe soudaine qui vint se loger dans la lucarne droite du but breton.

Deuxième joueur le plus utilisé

Loin d'être ébranlé par la micro affaire du "tweet" l'annonçant la saison prochaine à Grenade il y a quelques jours, et pressenti de l'autre côté des Alpes sous le maillot de l'Udinese, le natif de Lisieux a d'ores et déjà réalisé un exercice plein. A 23 ans, Thomas Heurtaux connaît sa deuxième saison consécutive en Ligue 1, lui qui a déjà participé à 33 matchs, ce qui en fait le deuxième homme le plus utilisé par Franck Dumas au cours de cet exercice 2011/2012.

"Ça se passe bien pour moi cette saison, mais tant que le maintien n'est pas acquis, on ne peut pas dire que c'est une belle saison", a-t-il fait savoir, hier soir, après la victoire contre Lorient pour le compte de la 35e journée. Très régulier, sûr dans ses interventions, de plus en plus performant à la relance, et désormais décisif, Thomas Heurtaux a d'ores et déjà franchi un pallier.



Audio > Thomas Heurtaux revient sur son but contre Lorient.