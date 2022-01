Thomas Heurtaux s'est révélé à la Ligue 1... et à l'Europe

Thibault Deslandes - Journaliste radio

Tout simplement le meilleur caennais dans le champ cette saison. Très régulier, il a surnagé au sein d'une défense qui a connu de grandes difficultés. Associé à plusieurs joueurs, c'est avec Jérémy Sorbon qu'il a été le plus performant. Très bon dans l'impact physique et rarement pris en un contre un, il a plusieurs fois sauvé la maison Malherbe. Il s'est également montré décisif à plusieurs reprises (cinq buts en championnat) grâce à ses montées fracassantes et à son excellent jeu de tête sur les coups de pieds arrêtés. L'ancien Cherbourgeois va découvrir l'Italie et la Ligue des champions avec l'Udinese... Quoi de plus normal ?



Maxence Gorréguès - Journaliste hebdo et radio

J'avais écrit un court papier pour tendanceouest.com intitulé "Thomas Heurtaux, ce héros", après sa performance contre Lorient (35e journée). Un défenseur meilleur buteur dans le jeu de son équipe avec cinq buts, c'est assez rare pour être souligné et ça en dit long sur la panoplie des qualités du jeune homme (Nivet a marqué sept buts cette saison, dont quatre pénaltys). Le natif de Lisieux s'était également montré décisif en égalisant notamment contre Brest (1-1, 10e journée). Compte tenu de son âge, il a le potentiel pour devenir un des meilleurs défenseurs centraux d'Europe. Surtout quand il prend confiance et qu'il remonte le ballon sur quarante mètres pour porter l'estocade. Sa "boulette" contre Valenciennes, occasionnant le deuxième but des Nordistes lors de la 38e journée, n'est rien en comparaison à son énorme saison. Un joueur assurément à suivre, même loin de Malherbe !



Sylvain Letouzé - Consultant

A 23 ans, il est assurément la révélation de la saison sous le maillot caennais. Solide comme un roc au duel, il ne fut que très rarement pris en défaut cette saison. Son jeu basé sur l'impact doit toutefois progresser en terme de placement, notamment sur phase arrêtée où certains de ses adversaires directs sont venus le bousculer. Il n'en demeure pas moins vrai qu'il fut à plusieurs reprises le sauveur d'un bloc défensif normand trop fragile. Son avenir ne s'écrit évidemment, ni en L2, ni à Caen. En cette fin de semaine, le Lexovien était en Italie pour parapher un contrat de 5 ans en faveur de l'Udinese, formation qualifiée pour la Ligue des Champions. Un saut dans le monde impitoyable du Calcio mais surtout une première expérience loin de la Normandie pour celui qui n'a évolué qu'à Caen et Cherbourg. Les qualités sont là, reste à connaître sa capacité d'adaptation à une nouvelle vie. Sa vente estimée à 2,5M€ est un nouveau cadeau fait par les dirigeants... Mais Heurtaux lui, n'en n'a cure. Et il a raison ! Que souhaiter de plus à ce valeureux jeune homme qu'une brillante carrière !



Statistiques

36 matchs dont 35 comme titulaire

5 buts marqués

7 cartons jaunes

0 carton rouge

2e saison en Ligue 1

3e saison sous le maillot malherbiste

