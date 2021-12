Rouen. Football (National) : "Quand les arbitres se permettent d'insulter les joueurs..." 

Que s'est-il passé en fin de match ?

"On peut mettre en avant le grand show de l'arbitrage. Aujourd'hui il y a des choses qui sont quand même hallucinantes et aberrantes. Quand les arbitres se permettent même d'insulter les joueurs je n'ai jamais vu cela, mais aujourd'hui on paye très très cher les pots cassés de ce match-là. On s'est battus contre beaucoup de choses ce soir sur des choses que je qualifierai... d'inqualifiables parce qu'on comprend pas ce qu'il se passe mais en tout cas il se passe des choses".

Vous avez entendu des insultes ?

"Ce n'est pas moi qui a entendu l'insulte c'est le représentant des arbitres qui était a coté donc c'est aberrant, et quand je dis que c'est honteux quand il met le carton rouge a Stan (Oliveira) il n'a pas réfléchit trois heures pour me sortir moi aussi du terrain. Tout cela est bien calculé et bien programmé. Il se passent le mot, je ne sais pas d'où partent les mots mais je n'ai pas envie d'être trop là dedans, mais cela fait réfléchir. Cela fait plusieurs matchs que ça dure. Si il faut tricher, truquer et se rouler par terre comme a fait l'adversaire ce soir ce n'est pas notre philosophie on nous demande d'être fair-play et respectueux, aujourd'hui, on s'est encore fait avoir".

