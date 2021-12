Le Petit-Quevilly. Football : l'avenir de Manu Da Costa à QRM en question

Il y a les mots que l'on dit sous le coup de l'émotion, et ce que l'on pense vraiment. En regagnant les vestiaires après une nouvelle défaite de ses joueurs contre Créteil (3-0), le vendredi 6 septembre 2019, Manu Da Costa n'a pas caché sa déception et son agacement. Ses joueurs ont fauté dans l'état d'esprit, dans l'envie, et ça, l'entraîneur ne peut ni le comprendre ni l'excuser.

"J'ai dit que j'étais prêt à démissionner"

Alors, dans l'intimité du vestiaire, avec ses joueurs, son staff et le président Michel Mallet, il n'y est pas allé de main morte. "Sous le coup de la colère, j'ai dit que j'étais prêt à démissionner sans aucun problème, confiait Manu Da Costa quelques minutes plus tard. Si c'est la tête de Da Costa pour sauver le club, il n'y a aucun problème pour moi ! Le président n'a qu'une chose à me dire..."

Si un départ de l'équipe qu'il entraîne pour la septième saison reste possible, le technicien ne se voit pas partir de lui-même. "Je sais que je ne suis pas un tricheur, je travaille beaucoup. C'est hors de question de laisser tout le travail que l'on a effectué tomber à l'eau !" À en croire son discours, Manu Da Costa a notamment été touché par la réaction de ses joueurs, toujours déterminés à le suivre.

Une vision que semble partager Michel Mallet pour le moment. "On en a déjà vécus des moments difficiles, même les années où nous sommes montés", a déclaré le président pour justifier cette confiance. L'avenir de Manu Da Costa ? La possibilité de le remplacer si la spirale négative continue ? "Il n'y a pas de sujet là-dessus", a-t-il martelé à plusieurs reprises. Avant de mettre en avant sa devise : "On avance ensemble, on gagne ensemble, on meurt ensemble. On gagnera ensemble."

A LIRE AUSSI.

Manu Da Costa (QRM) : "Je ne changerai pas parce que j'ai fait un petit malaise"