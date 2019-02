Calvados : les cahiers de citoyens remis à la préfecture

141 cahiers de citoyens ainsi que neuf cahiers électroniques ont été remis par les maires de Fleury/Orne, Ifs, Mondeville, Hérouville-Saint-Clair, Falaise et Douvres-la-Délivrande à la Préfecture du Calvados ce jeudi 21 février 2019. Au total, 84 réunions ont été organisées ou sont encore prévues dans le département à indiqué Laurent Fiscus, préfet du Calvados.

Dans le top 12 des départements les plus concernés

Et s'il y a eu un million de contributions comptabilisées au niveau national, le département du Calvados fait partie du top 12 des départements concernés. "Ce n'est pas une compétition mais je suis content de voir que les citoyens se mobilisent. Ils ont besoin d'échanger et de s'écouter", indique Laurent Fiscus. Et si certains les voient comme de la "poudre aux yeux", ces cahiers citoyens vont être envoyés à la bibliothèque nationale de France à Tours avant lundi 25 février 2019. Ils seront classés et numérisés pour ensuite, effectuer une synthèse qui sera transmise au gouvernement.

Les retraités en masse

Prochaine étape ? Des mesures concrètes attendues par les citoyens. Mi-mars marquera la fin du grand débat et s'opérera ensuite un mois de traitement. Parmi les revendications dans les cahiers de citoyens, les thèmes abordés sont notamment ceux évoqués depuis le 17 novembre, début du mouvement des gilets jaunes. La tranche d'âge des retraités semble être la plus mobilisée.

"Il y avait des propositions très intéressantes mais on regrette d'avoir vu si peu de jeunes" explique Josiane Mallet-Duclos, adjointe au maire de Mondeville. Du côté de Ifs, même constat auprès de la jeunesse tandis que "l'on sent que ces cahiers répondent véritablement à une demande", ajoute Michel Patard Michel-Patard Legendre.

À Falaise, les élus ont notamment été surpris par la venue d'une large population rurale venant de l'Orne. À Hérouville-Saint-Clair, on est "surpris par le peu de contributions écrites pour le nombre d'habitants". Seuls 45 contributions ont été déposées pour une commune de 23 000 habitants. La suite du programme : des synthèses citoyennes régionales entre le 15 et le 23 mars 2019 auxquelles participeront des citoyens qui seront tirés au sort. En Normandie, la synthèse citoyenne aura lieu les 15 et 16 mars à Rouen (Seine-Maritime).