Lady Gaga et Justin Bieber dans Men In Black 3

Le réalisateur Tim Burton et les chanteurs Lady Gaga et Justin Bieber feront une apparition dans le troisième volet de la saga Men in Black, a confié le réalisateur Barry Sonnenfeld, au cours d'un entretien accordé à Collider.com. Leur performance aux côtés de Will Smith et Tommy Lee Jones sera à découvrir le 23 mai prochain dans les salles françaises.