Le nouveau clip de Kendji Girac et Claudio Capéo est arrivé

C'est une bouffée d'oxygène de plus 3 minutes pendant lesquelles la guitare de Kendji Girac rencontre l'accordéon de Claudio Capéo. Chacun son style, sa voix et son instrument mais un point commun : ils entrent tous les deux dans la peau de capitaines à bord de leur navire qu'ils emmènent de toutes leurs forces. Des efforts récompensés dans le clip par une présence humaine qui les entourent au fil des scènes. Et bien entendu la chanson est portée par un joli mariage entre 2 instruments, si différents mais rapprochées par le talent des deux hommes qui soudent en images leur amitié. Rien de mieux qu'un featuring pour réunir leurs univers ; ce morceau est disponible sur le 3eme album studio de kendji ("Amigo", sorti à la fin de l'été dernier).

Désormais vous pouvez mettre des images sur "Que dieu me pardonne". Voici le clip fraîchement dévoilé sur la chaîne Youtube de Kendji Girac.

La promo du titre sur de bons rails

Ces images ont eu le droit à un coup de pouce de la télévision mardi 19 Février 2019 grâce à une émission consacrée à Kendji Girac diffusée sur C8. N'oublions pas non plus que l'accordéoniste et le guitariste se sont retrouvés sur le plateau de The Voice le weekend dernier, un plateau qui leur évoque forcément des souvenirs puisque c'est là que tout a commencé pour eux. Souhaitons leur bon vent à bord de leur navire !