Le-Havre. Agustin Galiana ce vendredi 16 novembre 2018 à la Foire du Havre et sur Tendance Ouest

Il a été découvert en France en 2016 dans la série Clem sur TF1, dans laquelle il joue le rôle d'Adrian. En décembre 2017, il remporte l'émission de TF1 "Danse avec les Stars" devant Lenni-Kim Agustin Galiana est aussi chanteur avec 3 albums à son actif dont le dernier sorti 2018.

La vie n'étant faite que de rencontres, c'est lors d'un déjeuner avec l'auteur et compositeur Nazim Khaled (Amir, Kendji Girac, Florent Pagny, Claudio Capéo…) que va naître l'idée de ce premier album en français.

Après trois singles (le touchant hommage à sa grand-mère Carmina, le solaire et tourbillonnant C'était hier dont le clip totalise plus de 1,5 millions de vues sur YouTube et le chaleureux T'en va pas comme ça), le voici avec ce premier album.

Ce vendredi 16 novembre 2018, retrouvez Agustin Galiana en interview sur Tendance Ouest depuis l'espace éphémère de la Foire du Havre, suivi d'une séance de dédicaces, photos et rencontres.

Puis à 19h30, Agustin Galiana monte sur scène pour chanter quelques titres de cet album éponyme. Les invitations sont à retirer sur le stand Tendance Ouest de la Foire du Havre, dans la limite des places disponibles.

