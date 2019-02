49eme rallye de la côte fleurie à Deauville les 22 et 23 Février 2019

Le sport automobile s'invite à Deauville ces 22 et 23 Février 2019 pour la 49eme édition du rallye national de la côte Fleurie, une épreuve qui compte pour la Coupe de France des Rallyes 2019. Au total 150 pilotes sont inscrits et vont s'affronter sur les différentes spéciales prévues de jour et de nuit.

Jean Michel Guegan, organisateur du rallye et président de l'Écurie automobile de la côte fleurie nous évoque les têtes d'affiche.

En tant que spectateurs vous trouverez le long des différentes épreuves chronométrées des "zones vertes" pour pouvoir suivre le rallye en toute sécurité ; ces emplacements sont fléchés. Les voitures passeront bien entendu à Deauville, mais aussi à Blonville sur Mer, Villers sur Mer, Bonneville la Louvet, Genneville et aussi Quetteville. En réalité ce weekend ce sont deux rallyes en un, puisqu'en plus de l'édition "classique" les spectateurs assisteront à la 5eme édition du rallye national VHC "Roger Fournier". Ce dernier rassemble des voitures anciennes et prend de l'ampleur tous les ans. Les récompenses seront attribuées le dimanche 24 Février au matin.

Retrouvez les parcours, horaires, liste des engagés et tous les détails du rallye de la côte fleurie sur ecurie-cote-fleurie.fr

A LIRE AUSSI.

Les meilleurs pilotes automobiles Normands récompensés par la FFSA