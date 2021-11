gare de caen. Karine Saporta expose ses œuvres en gare de Caen

Depuis mi-janvier et ce, jusqu'au 31 mars 2019, la gare de Caen (Calvados) accueille la série de photographies " Le bal de portraits " de Karine Saporta, célèbre chorégraphe. Celle-ci se compose de 70 portraits d'habitants résidant sur le territoire de Normandie toutes catégories d'âge et d'appartenance sociale confondues. Le but du projet ? Réaliser des portraits mis en scène par l'artiste à partir de récits de vie. Les photos exposées sont des photos de personnes habitant sur le territoire de la commune de Ouistreham-RivaBella.

Karine Saporta

Depuis presque vingt ans, l'œuvre de Karine Saporta est l'une des plus impressionnantes dans l'histoire récente de la création chorégraphique contemporaine occidentale. Plasticienne, photographe et réalisatrice, elle dirige aujourd'hui sa propre agence.

