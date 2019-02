Une St-Valentin remplie d'amour et d'imagination...

Roman photo en relief, cœur lumineux Led, tot bag... Vous pourrez tout fabriquer. Pour la troisième fois, la Ville de Caen et Le Dôme vous invitent à une "Nuit de…" dédiée à l'imagination le 14 février. En clin d'œil à la Saint-Valentin, cette soirée inédite et gratuite sera dédiée aux "Game lovers". À tous les étages du Dôme, venez vous amuser, fabriquer et laissez libre cours à votre imagination.

Pratique. Jeudi 14 février 2019 de 20 heures à 1 heure au Dôme, Caen.