Caen. Hervé Morin veut bloquer les manifestations par endroits

Hervé Morin, le président de la région Normandie, était l'invité de l'émission Télématin sur France 2 ce mercredi 13 février 2019. Il a eu des propos sur les récentes manifestations qui ont fait réagir les internautes. Selon lui, "Il faut que le pouvoir ait le courage de prendre des mesures qui s'imposent." Il prend les exemples de Caen (Calvados) et de Rouen (Seine-Maritime), qui deviennent désormais des villes mortes le samedi selon lui.

• À lire aussi. Blocages du 17 novembre : Hervé Morin se joint au mouvement



Des manifestations interdites par endroits ?

Rouen et Caen interdiront-elles les manifestations en centre-ville ? C'est en tout cas ce que suggère Hervé Morin : "on doit empêcher que chaque week-end des centres-villes soient dégradés, en bloquant la manifestation par endroits avec des gendarmes mobiles et CRS."

Accueilli par des manifestants à Fécamp

Mercredi 13 février 2019 : Hervé Morin reçu par des gilets jaunes et des syndicalistes CGT à Fécamp. - Gilles Anthoine

Ce mercredi 13 février 2019, Hervé Morin a fait le déplacement à Fécamp (Seine-Maritime) pour visiter le chantier du futur Institut de formation en soins infirmiers de la ville. Le président de Région a été accueilli par une vingtaine de gilets jaunes et de syndicalistes CGT. Ils l'ont interpellé sur ses propos du matin. Des propos confirmés à notre micro. Écoutez Hervé Morin :