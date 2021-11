Rouen. Gilets jaunes : 30 à 40 % de perte le samedi midi dans les restaurants à Rouen

Le mouvement des gilets jaunes a débuté il y a bientôt trois mois. Samedi 9 février 2019 a marqué l'acte XIII de la mobilisation. Les gilets jaunes manifestent, depuis la fin de l'année 2018, principalement le samedi avec un impact sur le commerce. C'est le cas au Havre (Seine-Maritime) mais surtout à Rouen avec des mobilisations marquées par des incidents.

Le marché régresse

Si les magasins sont concernés, avec des conséquences importantes sur leurs activités, les hôtels et les restaurants souffrent aussi de ces manifestations. "Le marché était très porteur jusqu'au 15 novembre et en meilleure performance qu'en 2017", rapporte Philippe Coudy, président de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie (Umih) de Seine-Maritime.

Puis, il s'est "brusquement tassé puis a régressé tout particulièrement le samedi", poursuit-il. Si la fréquentation des restaurants en soirée souffre moins de cette mobilisation, c'est le midi que les clients se sont détournés des établissements : "On a, en moyenne, une perte le samedi midi de 30 à 40 %, ce qui est très important".

Une "crainte" s'installe

Philippe Coudy note aussi la "crainte" qui "s'installe" parmi la clientèle, notamment les familles qui ne veulent plus venir au restaurant le samedi midi, par peur des débordements en marge des mobilisations.

L'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie appelle les gilets jaunes à ne pas se "tromper de cible". "Nous sommes, pour la majorité, des commerçants indépendants, familiaux", rappelle Philippe Coudy qui appelle les manifestants à "nous laisser travailler". Il leur demande de saisir "d'autres modes d'expression" comme ceux mis en place par le gouvernement dans le cadre du Grand débat national.