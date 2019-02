Rugby (Fédérale 3) : Battu par Houilles, Caen s'éloigne des play-offs

Le match.

Après trois semaines de repos, le Stade Caennais retrouvait le chemin de la compétition ce dimanche 10 février contre Houilles, cinquième au classement de Fédérale 3. Après une entame de match dominée par les visiteurs, c'est finalement Caen qui trouve la faille. Sur une touche l'ailier Hugo Lechesne récupère l'ovale et inscrit le premier essai caennais à la 10e minute de jeu. L'essai ne sera pas transformé (5-0). Houilles, bien qu'ayant le vent contre, reste logiquement dominateur. À la demi-heure de jeu, les Franciliens écopent d'une pénalité et réduisent l'écart (5-3). sept minutes plus tard, sur un long coup de pied qui amène le ballon jusque dans l'en-but local, Houilles gagne son sprint et n'a plus qu'à se jeter sur l'ovale pour aplatir (5-8).

Caen, physiquement trop juste

Dans la foulée, les banlieusards parisiens enfoncent le clou. Esseulé, l'ailier droit transperce la défense caennaise et offre d'un joli plongeon le deuxième essai (5-13, 41'). Au retour des vestiaires, Caen peine à dérouler son jeu. Les conditions peu clémentes du terrain empêchent l'équipe locale de faire circuler la balle. La fluidité du jeu est contrariée par de nombreuses fautes de mains due à un ballon glissant. Houilles conclut cette rencontre d'un dernier essai entre les poteaux (5-18). Même si l'envie revancharde des joueurs caennais était bien présente, Houilles a su faire respecter la hiérarchie et remporte son combat physique. Les play-offs s'éloignent un peu plus pour Caen, désormais à quinze longueurs de retard du 4e. Les Calvadosiens se déplaceront à Cergy Pontoise, leur poursuivant au classement, le 17 février prochain.

La réaction.

Pierrik Gaillard (entraîneur adjoint Caen) : " En première période, on a le vent dans le dos et on ne marque pas sur nos temps forts. En seconde période, on était un peu trop déplumé pour être compétitif. Beaucoup de joueurs malades et un capitaine absent. La période est difficile pour nous car nous ne sommes pas armés pour jouer sur ce genre de terrain gras. Houilles de son côté était athlétiquement prêt. Désormais, il faut que l'on gagne trois matchs avec le bonus pour espérer accrocher la 4e place synonyme de play-offs. Cela risque d'être compliqué. "