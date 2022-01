Caen. Rugby (Fédérale 3): le Stade Caennais revoit ses ambitions à la hausse

Les Caennais sont méconnaissables. Victimes d'une saison quasi-blanche l'année dernière, le Stade Caennais (Calvados) est entré dans une nouvelle dynamique pour 2017-2018. Suite à son succès contre Houilles dimanche 26 novembre (25-15) et auteur d'une grosse prestation défensive, Caen se place désormais 5e au classement. "C'est une belle victoire méritée. Stratégiquement on a été bons et efficaces. Je suis fier de mes joueurs et de leur état d'esprit. Ils sont conscients que l'on peut taper les grosses équipes", se réjouit Alexandre Bouteille.

"On vise la 4e place"

Désormais à deux matchs de la trêve, qui sera forcément attendue dans un hiver à rallonge, la situation semble confortable pour le Stade Caennais. "On a vraiment passé un cap. On est dans une super dynamique, on progresse chaque week-end. Le fait de gagner de gros matchs permet au garçons de prendre confiance et de ne plus regarder les autres", poursuit l'entraîneur caennais. "On ne s'en cache plus, on vise clairement la 4e place". Le prochain déplacement s'annonce néanmoins difficile ce week-end contre Courbevoie, le leader, avant de recevoir Rueil malmaison le dimanche 10 décembre prochain pour le dernier match de l'année civile.

