Plus de deux tiers des Françaises aimeraient avoir plus de temps pour pratiquer une activité physique

65% des Françaises estiment ne pas avoir assez de temps quotidiennement pour pratiquer une activité physique et 69% d'entre elles souhaiteraient en avoir plus, selon une étude menée par Ipsos pour la Fédération Française d'Education Physique et de Gymnastique Volontaire (FFEPGV).