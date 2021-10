Caen. A Caen, le sport pour lutter contre le cancer

Le sport malgré la maladie. C'est l'idée de l'événement "Caen sporte contre le cancer" qui a lieu pour la troisième fois du jeudi 15 au samedi 17 mars 2018. "On lutte contre l'ancienne culture, tout le monde peut faire de l'activité physique", explique Xavier Blaizot, coordinateur de l'antenne caennaise du réseau régional de cancérologie. Il préconise l'activité physique adaptée pour les personnes atteintes d'un cancer. S'ajoutant à une meilleure qualité de vie, la pratique du sport amoindrie l'apparition du cancer et des maladies chroniques, elle diminue également le risque de récidives (jusqu'à 40 %), la manifestation des symptômes et la fatigue physique ou psychologique (30 %).

Un panel d'activités

Une multitude d'activités comme le soft volley, le body fitness ou la marche nordique et bien d'autres encore sont à découvrir pendant ces journées. Elles sont animées par des éducateurs spécialisés. "C'est la manière de les adapter et de les encadrer", qui est importante spécifie Xavier Blaizot.

Pendant les trois jours, un défi kilomètres parcouru sur des vélos d'appartement implantés sur les différents sites de l'événement (CHU de Caen, Centre François Baclesse, Place Bouchard…) permettra de récolter de l'argent en fonction des kilomètres parcourus. L'année dernière 2 050 € ont été atteints.

Pratique. Le programme complet sur www.normandiesportecontrelecancer.fr

