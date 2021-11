Caen. Caen : un franc succès pour la 7e édition du Startup Weekend

La septième édition du Startup Weekend s'est déroulée au Dôme de Caen (Calvados) le week-end dernier, du vendredi 1er au dimanche 3 février. Au total, ce sont neuf équipes et 70 personnes qui ont participé à ces trois journées pour proposer des projets innovants et créatifs. Les participants étaient constitués de 52 % d'étudiants, de 36 % de commerciaux, de 10 % de développeurs et de 2 % de designers. Au terme de 54 heures intenses, les participants répartis en 9 équipes ont présenté leur projet devant un jury de professionnels, experts en création d'entreprise.

Trois projets récompensés

Après sélection du jury, trois prix ont été délivrés. Le premier a été décerné à un Caennais actuellement en école d'ingénieur à Paris. Les deux autres à deux étudiants de l'Université de Caen, dont un doctorant. Le premier prix "Culture Easy" concerne un potager connecté développé par Léo Fritz. Il s'agit d'un projet à vertu éducative qui a pour objectif d'aider les enfants à prendre plaisir à manger des fruits et légumes. Prochaine étape : développer leur projet dans les écoles, puis nouer des partenariats avec de grandes marques engagées dans un progrès durable.

Le deuxième prix a été décerné à Maroua Mallek, doctorante en psychologie de sport et contrôle moteur à l'UFR-STAPS de Caen Normandie. Son projet : "Set and watch", un outil d'entraînement de tennis personnalisé, à partir de la vidéo, avec analyse des performances. Le troisième et dernier prix est offert à Lylia Bessad, étudiante en Pharmacie, parcours Industrie à l'UFR Santé de l'Université de Caen Normandie pour son projet "E-pharma". Il s'agit d'une application qui permet de donner des informations simples sur les médicaments.

La CCI Caen Normandie accompagne

Le jury a souligné la qualité des projets, l'énergie déployée par les participants, leur bienveillance et leur professionnalisme. Les équipes lauréates souhaitant poursuivre le développement de leur projet pourront bénéficier d'un accompagnement personnalisé et collectif par la CCI Caen Normandie (Stage 5 Jours pour Entreprendre…) et d'un hébergement dans l'une des pépinières de Caen Normandie Développement.