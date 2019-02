Basket (Pro B) : Caen vaillant, mais battu par Orléans

Le match.

Le Caen Basket Calvados n'y arrive toujours pas, mais il y a du mieux malgré la défaite (58-74) des Caennais contre Orléans (Loiret) au Palais des Sports ce vendredi 1er février 2019. Pour son premier match à domicile, le nouvel entraîneur Fabrice Courcier n'a pas hésité à faire confiance aux jeunes Laurent, Alix et surtout Esso Essis (15 minutes) plus que ses prédécesseurs en première mi-temps. Choix qui n'a pas handicapé l'équipe puisque le score est resté très serré pendant les 20 premières minutes. À la pause, Caen tient la dragée haute au deuxième de Pro B.

Caen plonge physiquement en deuxième mi-temps

La deuxième mi-temps est plus dure puisque Caen ne revient plus jamais au score. Éreintés physiquement avec seulement 7 joueurs professionnels, les Caennais subissent également les expulsions de Marinov puis Ramseyer pour 5 fautes au quatrième quart-temps. Le CBC ne peut plus rivaliser et Orléans appuie là où ça fait mal en multipliant les 3 points. Le score final est flatteur pour les Loiretains, mais la prestation est encourageante pour Caen. La deuxième partie de saison commence vendredi prochain à Paris et la troupe de Fabrice Courcier devra gagner environ la moitié des 16 prochains matchs pour espérer se maintenir.

La réaction.

La fiche

Caen - Orléans : 58-74 (19-21, 15-16, 14-14, 10-23)

Caen : Départ : Duwiquet 11, Tolbert 2, Marinov 3, Ramseyer 10, Clerc 11. Banc : Alix, Norelia 10, Salmon 3, Laurent, Esso Essis 8

Orléans : Départ : Oniangué 5, Jefferson 14, Fakuade 6, Spearman 12, Halilovic 19. Banc : Vent, Mbida 11, Curier, Judith

