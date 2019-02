Neige : circulation perturbée sur les rails et sur la route dans l'Eure

La circulation est interrompue ce mercredi 30 janvier 2019 sur la ligne SNCF entre Évreux et Mantes-la-Jolie en raison de la chute de quatre arbres sur les voies dans les Yvelines. Les travaux de remise en état sont toujours en cours et la reprise du trafic est prévue à partir de 9 heures.

Nouvel arbre tombé à Breval sur l'axe Paris #Caen #Cherbourg

Réparation de la caténaire en cours

Le rétablissement de la circulation Paris province est envisagé vers 9h00 et vers 9h30 dans le sens province Paris (point de 8h00) — Eric Succab (@SuccabEric) 30 janvier 2019

🚦#FlashInfoTERNormandie 8h30 : Circulation toujours interrompue entre Évreux et Mantes-la-Jolie. Un arbre est tombé sur les caténaires à Bréval.



Trafic très perturbé sur les axes Paris↔Cherbourg et Rouen↔Serqueux. Comptez jusqu'à 2h de retard.



Pour + d'infos tweetez-nous📲 — TER Normandie (@TERNormandie) 30 janvier 2019

Sur la route, la circulation est toujours délicate à l'est d'Évreux indique ce matin Bison Futé. Cela concerne surtout la N1013, la N13 et la N154.

Chutes de câbles et d'arbres

Les pompiers de l'Eure ont également réalisé plusieurs interventions pour des accidents de la route. Trois personnes ont été légèrement blessées. Une personne est aussi en urgence relative en raison d'une chute sur la voie publique.

Le plus gros des interventions des secours concernait des chutes d'arbres et de câbles. Au total, les pompiers ont été mobilisés sur 9 chutes de câbles électriques et 25 dégagements d'arbres ou de branches d'arbres à cause du poids de la neige, entre 20 heures mardi soir et 7 heures mercredi.

