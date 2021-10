Cherbourg. SNCF: attention, des travaux entre Paris et la Normandie ce week-end

La SNCF réalise cette année des remplacements d'aiguillages en gare Saint-Lazare à Paris. La majorité des manoeuvres ont lieu la nuit, mais la pose et la dépose des aiguillages va nécessiter des modifications de circulation des trains: samedi 2 septembre et dimanche 3 septembre 2017, jusqu'à midi.

Samedi 2 septembre

Le train 3381 au départ de Paris à destination de Trouville/Deauville partira à 13h45 de la gare Saint-Lazare.

Le train 3380 au départ de Trouville/Deauville arrivera sur Paris avec un retard de 30 minutes.

Dimanche 3 septembre, jusqu'à 12h

Le train 3337 au départ de Paris à 9h44 et à destination de Caen ne circulera pas.

Jusqu'à 12h, l'ensemble des Intercités et TER sur les axes Cherbourg/Caen/Paris et Trouville-Deauville/Paris partiront et arriveront à Mantes-la-Jolie (Yvelines). Les voyageurs devront emprunter un transilien pour rejoindre le centre de la capitale.

