Alençon : un salon comme au temps de Georges Sand

C'est une idée qu'il avait depuis déjà un certain temps : à Alençon (Orne), le pianiste Pierre Tisseyre ouvre chaque dimanche à 16 heures ses locaux situés 9, rue de l'école normale. Il y a là plusieurs pianos, dont l'un est très ancien.

Faire salon…

Comme on ne sait jamais quoi faire les dimanches après-midi d'hiver, explique-t-il, on y joue du Chopin, de la musique comme au temps de Georges Sand. Mais comme au temps des romantiques, on y lit aussi : contes et histoires. Le tout, autour d'un rafraîchissement. Pierre Tisseyre :

Prochain salon : dimanche 27 janvier 2019, à 16 heures. Réservation : 06 25 79 55 90. Face au succès des premiers week-ends, ce concept pourrait s'étendre à d'autres villes alentour, espère Pierre Tisseyre.