Les Caennais qui ont ouvert le score peu avant le quart d'heure de jeu (11e) par Frédéric Bulot, ont subi les assauts marseillais pendant la majeure partie de la rencontre, cédant rapidement sur un but de Loïc Rémy inscrit sur penalty (26e).

Avec ce match nul, Malherbe gagne deux places au classement, et remonte à la 15e place, mais reste à la merci de ses concurrents directs dans la course au maintien. Sochaux 18e et Ajaccio 19e, ne sont qu'à un point.