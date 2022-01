Caen. Football (Ligue 1, 17e journée) : Soirée noire pour Caen à Toulouse...

Le match.

Dire que l'on s'est ennuyé en première période, ce samedi 9 décembre 2017 entre Toulouse et Caen n'a rien de tellement tranchant ni déplacé tant les deux formations n'ont pas proposé grand-chose. Deux escarmouches de part et d'autres, Toivonen et Delort (32e, 33e) chez les locaux, Santini (22e, 37e) chez les visiteurs, un penalty pour Toulouse non sifflé par M.Moreira sur Gradel (17e) et c'est tout. Pour le reste, trois tirs cadrés au total et un parfait 50-50 en terme de possession pour un 0-0 logique à la pause. La seconde période semble débuter sur des bases plus incisives et c'est N'Kololo qui se crée une énorme occasion d'ouvrir le score mais sa reprise s'écrase sur la barre de Lafont. Sur le contre, Delort centre, Toivonen reprend et avec l'aide de DaSilva, ouvre le score (61e). Le Téfécé est revigoré et Caen pique du nez, perdant même Genevois sur une blessure au genou qui pourrait s'avérer grave. Toivonen lui n'en n'a cure et se retrouve tout proche du break d'un coup de tête décroisé (69e). Ce match, il est finalement plié peu après quand DaSilva commet l'irréparable sur Gradel et permet à l'Ivoirien de porter le score à 2-0 (74e). C'en est terminé des espoirs normands. Le temps file alors et le Stadium celèbre son succès autant que Caen rumine son trou du soir jusqu'au coup de sifflet final...

Les buts.

61e : Débordement de Delort qui centre. Guilbert renvoie trop mollement, Toivonen surgit et reprend. Le ballon est contré par DaSilva qui bat son propre gardien.

Toulouse : 1 - Caen : 0

74e : Gradel file à grande vitesse côté gauche, entre dans la surface et se fait faucher par DaSilva. Penalty indiscutable que Gradel transforme lui-même.

Toulouse : 2 - Caen : 0

Réaction.

Julien Féret (Caen) : "On avait de bonnes intentions, on venait pour faire un résultat et on va finalement avoir des regrets, c'est difficile à avaler. On a la balle pour ouvrir le score, eux aussi et ils le font, pas nous".

La fiche.

Mi-temps : 0-0, Arbitre : M. Moreira

Avertissements : Toulouse : Diop (13e), Caen : Djiku (68e)

TOULOUSE : Lafont, Amian, Diop (cap), Julien, Somalia (Jean 60e), Yago, Imbula (Sangaré 88e), Blin, Gradel, Toivonen (Boisgard 78e), Delort, entr : Pascal Dupraz

CAEN : Vercoutre, Genevois (Armougom 65e), Djiku, DaSilva, Guilbert, Ait-Bennasser, Féret (cap) (Peeters 84e), Repas, N'Kololo (Kouakou 69e), Rodelin, Santini, entr : Patrice Garande

BUTS : DaSilva (64e csc) et Gradel (74e sp) pour Toulouse

