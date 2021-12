Caen. Football (Ligue 1) : Caen à petits pas vers le maintien...

Le match.

Dire que l'on s'est amusés à suivre ce Caen-Toulouse serait mentir. En première période, les occasions se sont comptés sur les doigts d'une main, en seconde, elle furent tout aussi rares. Entre deux formations connaissant parfaitement l'importance de prendre un point en ce mercredi soir, les débats ont été plutôt inoffensifs. Gradel côté Occitan a certes contraint Vercoutre à la vigilance (33e) et Ait-Bennasser, excellent ce soir, a vu sa frappe fuir le cadre de Lafont en guise de réponse (55e), rien de plus ne s'est présenté sur les buts Caennais ou Toulousains. Gradel encore lui, a bien cru enlever la feuille de match à un quart d'heure du terme mais sa volée acrobatique sur centre de Delort a échoué au raz du montant d'un Vercoutre battu (75e). Dernière des rares situation de cette partie, les minutes filent ensuite et c'est avec un point que chaque camp se quitte. En toute amitié.

Max Alain Gradel (Toulouse) : "mission accomplie pour nous, on voulait trois points mais on ne voulait surtout pas perdre. Il y avait la place de prendre cette victoire mais ce match nul nous convient plutôt".

Ronny Rodelin (Caen) : "on enchaîne notre troisième match cette semaine, ce point est bon à prendre, on est sur la route du maintien et tant qu'on ne perd pas, ça va. On est prêt pour travailler encore".

Mi-temps : 0-0, Arbitre : M. Millot, spectateurs : 18658

Avertissements : Caen : Djiku (59e), Guilbert (90e+2)

CAEN : Vercoutre, Guilbert, Djiku, DaSilva, Bessat, Ait-Bennasser (Sankoh 79e), Diomandé, Féret (cap) (Crivelli 69e), Stavitski, Rodelin, Deminguet, entr : Patrice Garande

TOULOUSE : Lafont, Amian, Diop (cap), Jullien, Moubandje, Cahuzac, Imbula (Sylla 76e), Sangaré, Sanogo (Somalia 64e), Delort (Toivonen 89e), entr : Mickael Debève

