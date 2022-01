Caen. Football (Ligue 1) : Le Stade Malherbe de Caen reste en Ligue 1 ! 

Le match.

L'entrée de rencontre ne laisse aucune place au doute, le Paris SG très remanié est venu pour posséder le cuir et le faire tourner. Pastore (5e) puis N'Kunku (14e) se créent deux occasions énormes mais pour l'un ne cadre pas, pour l'autre trouve un Samba placé. La réaction caennaise n'est pas perceptible tant Paris fait tourner le jeu mais Caen résiste et défend chaque centimètre. Le temps file et si PSG reste dominateur, les occasions n'existent plus sur le but normand. N'Kunku reste néanmoins saignant et il faut une défense collective devant le jeune attaquant du PSG pour éviter l'ouverture du score avant la pause (43e).

Caen résiste pendant 90 minutes

L'entame de second acte confirme les tendances. PSG est toujours en possession du ballon, Caen ne prend toujours pas le moindre risque et ne joue sa chance qu'en contre, sans toutefois parvenir à mettre Areola en danger. Les minutes filent et alors que Toulouse était toujours tenu en échec, les Sudistes prennent les devants et remettent la pression aux normands à distance (59e). A trente minutes de la fin du championnat, Caen est à un petit but du maintien ou des barrages. Les minutes semblent devenir des heures dans une rencontre qui ne livre plus la moindre situation. Les yeux rivés sur l'évolution du match à Toulouse, les supporters encouragent leur protégés à tenir encore face à la possession parisienne, sans jamais se mettre en péril sur le plan défensif. La balle tourne alors d'un camp à l'autre et les contacts disparaissent. On tremble de plus en plus dans d'Ornano et l'on se lève aussi quand Rodelin oblige Areola à la parade (82e). La jeunesse du PSG est alors lancée dans le bain par Emery pour les dernières minutes. Rie n'y fait, d'Ornano peut exploser au coup de sifflet final, Caen reste en L1 !

La réaction.

Patrice Garande a annoncé officiellement qu'il ne serait plus l'entraîneur du SM Caen la saison prochaine d'une manière assez inattendue...

La fiche.

Mi-temps : 0-0, Arbitre : M. Gautier, Spectateurs : 20 500

Avertissements : Caen : Féret (34e), Guilbert (45e), PSG : Weah (9e).

CAEN : Samba, Guilbert, Djiku, DaSilva, Genevois, M'Bengue, Ait-Bennasser, Féret (cap), Deminguet, Rodelin, Santini, entr : Patrice Garande

PSG : Areola, Meunier, Kimpembe, Marquinhos (Rimane 83e), Berchiche, Motta (cap), Diarra, Rabiot, Pastore, N'Kunku (Adli 83e), Weah, entr : Unai Emery.

A LIRE AUSSI.

Football (Ligue 1, 19e journée) : Paris Saint-Germain s'offre sereinement Caen pour terminer 2017

Football (Ligue 1, 20e journée) : Les étrennes pour Lille, les regrets pour Caen...

PSG-Saint-Etienne, un premier "choc" inattendu

Football (Ligue 1, 26e journée) : scénario haletant entre Caen et Rennes !

Football (Ligue 1, 18e journée) : Caen et Guingamp dos à dos...