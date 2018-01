Football (Ligue 1, 20e journée) : Les étrennes pour Lille, les regrets pour Caen...

Ce samedi 13 janvier 2018, le SM Caen s'est incliné dans son antre de d'Ornano face à Lille au terme d'un match à rebondissements.

Le match.

Après une entrée en matière équilibrée ponctuée deux premières parades de Maignan devant Rodelin (13e, 14e) et de Djiku sauvant sur sa ligne devant Pepe (15e), les débats se calment jusqu'à quelques secondes de la pause où sur une superbe ouverture dans le dos de M'Bengue, Pepe vient battre Vercoutre de près (44e). Dans la foulée de cette ouverture du score, Vercoutre est exclu par M. Hamel pour être venu expliquer sa manière de penser au buteur nordiste (44e).

A dix contre dix...

A dix et menés, les Calvadosiens entament bien le second acte et Rodelin puis Santini échouent devant Maignan et sur le poteau lillois (47e). Quelques minutes plus tard, M. Hamel remet les deux formations à égalité numérique en excluant Ballo pour un tacle trop appuyé sur Rodelin (53e). Dès cet instant, l'arbitre de la rencontre distribue les cartons et le jeu en perd évidemment en rythme, pour le plus grand bénéfice des lillois qui voient le temps tourner, Pepe manquant même l'occasion de boucler les débats devant Samba (63e). Caen tente jusqu'au bout d'arracher la parité, Bessat voit son centre filer devant le but, Rodelin sa tête au dessus (79e, 82e). Sans plus rien ensuite, malheureusement pour Caen.

Le fait du match : 44e but de Lille, Caen à 10...

C'est incontestablement la minute qui a fait basculer cette rencontre. Sur un excellent décalage, Pepe ouvre la marque sans qu'il n'y ait à redire. Pendant que les Lillois célèbrent leur but, Vercoutre vient s'en mêler en reprochant aux nordistes de " chambrer " le public. M. Hamel n'hésite pas et expulse le gardien caennais. D'entrée de second acte, c'est Ballo qui est exclu pour Lille, rétablissent l'équilibre numérique. Mais Caen n'en profitera jamais.

Les buts.

44e : Lancé parfaitement dans le dos de M'Bengue, Pepe défie et bat Vercoutre d'un tir décroisé qui tape le poteau et entre dans le but. Sur la célébration du but, Vercoutre s'emporte une énième fois et M. Hamel use des grands moyens : expulsion du gardien normand.

Caen : 0- Lille : 1

La fiche.

Mi-temps : 0-1, Arbitre : M. Hamel, spectateurs : 18283

Avertissements : Caen : Djiku (36e), Da Silva (68e), Lille : Ponce (41e), Ballo (48e), Benzia (62e), Soumaré (69e)

Exclusions : Caen : Vercoutre (44e), Lille : Ballo (53e)

CAEN : Vercoutre, Guilbert, DaSilva, Djiku, M'Bengue (Bazile 62e), Ait-Bennasser, Féret (cap), Bessat, Kouakou (Samba 45e), Rodelin, Santini, entr : Patrice Garande

LILLE : Maignan, Alonso, Soumaoro (Soumaré 46e), Ié, Ballo, Amadou (cap), Mendes, Ponce (Mendyl 58e), Benzia, Pepe, entr : Christophe Galtier

BUT : Lille : Pepe (44e)

