Pièces jaunes : Dieppe entend conserver son statut de championne de la collecte

1,230 t en 2018, 1,59 t en 2017, 881 kg en 2016. La collecte de pièces jaunes à Dieppe (Seine-Maritime) est souvent un succès massif. Les équipes de l'hôpital et les représentants sur place sont particulièrement mobilisés pour obtenir des résultats. "Les Dieppois sont très généreux et chaleureux", explique Géraldine Monnier, ambassadrice pièce jaune à Dieppe et infirmière puéricultrice. Et ces efforts ne sont pas vains. Car en plus d'obtenir des financements pour des projets précis, être performant sur les collectes permet d'obtenir des prix supplémentaires de la fondation. "Cela fait huit ans de suite que l'on gagne un prix pièces jaunes qui récompense la quantité de la collecte mais aussi et surtout l'implication de la campagne."

À Dieppe, le centre hospitalier fait participer les scolaires avec un concours de dessin, mobilise les commerçants et organise divers événements pour être visible, notamment au centre commercial du Belvédère.

Des projets concrets

L'engagement à Dieppe se matérialise par des projets concrets, au sein du service pédiatrie ou du service néonatalogie du centre hospitalier. D'un côté donc, les projets, financés à 50 % par l'hôpital et 50 % par la fondation et de l'autre, les prix, qui consistent en un chèque remis directement au service. "Par exemple le premier prix 2013 nous a permis de redécorer toutes les chambres de pédiatrie avec 7700 euros. C'est très coloré, très vivant et très important pour le moral de l'enfant", explique l'infirmière. La décoration des portes ou encore l'espace d'hydrothérapie ont aussi été financés par les prix uniquement. Ajoutez à cela les projets et 250 000 euros ont été investis dans l'hôpital pour le bien-être des enfants depuis 1994. Prochain projet sur la table, l'aménagement d'une nouvelle chambre parentale en néonatalogie. "C'est important pour les enfants prématurés. Une femme ne peut rester que 12 jours en maternité mais le bébé peut dans ce cas rester plus longtemps. Vous avez besoin d'un lit pour être auprès de votre enfant", note la professionnelle.

Pour l'heure, une seule chambre parentale existe au centre hospitalier de Dieppe et elle est presque toujours occupée. La création d'une nouvelle chambre parentale est estimée à 24 000 euros.