A voir : les sorties cinéma du mercredi 18 avril

Voici notre sélection des sorties de la semaine :



Nouveau départ



Comédie dramatique et familiale américaine avec Matt Damon et Scralett Johansson



D'après une histoire vraie. Père célibataire, Benjamin Mee a bien du mal à élever ses deux jeunes enfants. Espérant resserrer les liens familiaux, il décide de prendre un nouveau départ, plaque son travail et achète une vieille maison sur une immense propriété, qui a la particularité d’abriter un zoo délabré.

Lock Out



Thriller action/science-fiction français

MS One est une prison spatiale expérimentale où les 500 criminels les plus dangereux au monde sont maintenus dans un sommeil artificiel. Chargée d’une mission humanitaire, la fille du Président des Etats-Unis, Emilie Warnock, arrive à bord de la station. Une mutinerie d’une rare violence y éclate. Emilie et l’équipe du MS One sont prises en otage par les détenus. Le Président décide d’y envoyer l’agent Snow avec pour seule et unique mission de sauver sa fille et personne d’autre…

L'enfant d'en haut

Drame franco-suisse avec Léa Seydoux



Simon, 12 ans, emprunte l’hiver venu la petite télécabine qui relie la plaine industrielle où il vit seul avec sa sœur Louise, à l’opulente station de ski qui la surplombe. Là-haut, il vole les skis et l’équipement des riches touristes qu’il revend ensuite aux enfants de son immeuble pour en tirer de petits mais réguliers bénéfices. Louise, qui vient de perdre son travail, profite des trafics de Simon qui prennent de l’ampleur et devient de plus en plus dépendante de lui...

Christophe Lapeyre, le programmateur de Villedieu Cinéma nous a présenté son coup de coeur en rouge (L'enfant d'en haut). Il nous parle aussi des événements à ne pas manquer ces prochains jours à Villedieu. (player en bas de l'article)

"Villedieu Cinéma" Place Presbytère 50800 Villedieu-les-Poêles 02.33.61.46.82.



Programme complet à retrouver sur www.villedieu-cinema.fr