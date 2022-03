Hors Normandie. L'Agenda en Normandie : mercredi 8 mars

MANCHE

De la maternelle à la terminale, les établissements Jean-Paul II à Coutances vous invitent à venir découvrir les locaux et les spécificités pédagogiques à l'occasion des journées portes ouvertes. Deux jours de visites libres ou guidées pour découvrir l'école, le collège ou le lycée. C'est Vendredi 10 mars de 17h à 20h et samedi 11 mars de 9h30 à 12h30.

Jusqu'au 1er juin 2017, 14 artisans d'art, ébénistes, tourneurs, sculpteurs, marqueteurs, créateurs proposent à la vente leurs pièces dans l'office de tourisme de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, vitrine des métiers d'art de Villedieu Intercom. Retrouvez un choix de sculptures, luminaires, meubles, tableaux, stylos, bijoux et autres accessoires de mode, ustensiles de cuisine ou encore des jeux. Plus d'infos au 02 33 61 05 69.

CALVADOS

Du sport et du handball ce vendredi 10 mars 2017 au Palais des Sports de Caen. Pour cette nouvelle journée de Proligue, les Vikings du Caen Handball accueillent l'équipe de Billère à partir de 20h. Comptez entre 5 et 8 euros l'entrée. Plus d'infos sur caenhandball.fr.

Dans le sillage de La semaine du cinéma ethnographique, que le Crécet avait instaurée chaque année au cinéma LUX de 1995 à 2013, le Festival Altérités proposera à nouveau, à partir de ce jeudi 9 mars 2017 et jusqu'à samedi 11 mars 2017, une manifestation autour du cinéma ethnographique. Ce festival se déroule au cinéma Lux avec des soirées dédiées à la projection de films ayant un intérêt ethnographique et dans la journée avec quelques projections, complétées par des rencontres avec des auteurs, des cinéastes et des chercheurs en sciences sociales, notamment des ethnologues. Plus d'infos au 02 31 53 15 45.

ORNE

Comment les chouettes font-elles pour manger sans dents? Pour répondre à cette question et célébrer la 12e édition de " la Nuit de la Chouette ", la Maison du Parc propose aux enfants de partir à la découverte des rapaces nocturnes à travers différents ateliers ludiques ce samedi 11 mars 2017 à partir de 15h, plus d'infos sur parc-naturel-normandie-maine.fr.

Dimanche 12 mars 2017, participez aux foulées Auvraysiennes dès 9h30 depuis le bourg de Putanges le Lac. C'est la 15ème édition de cette course à pied, ouverte aux handisports. Course pédestre de 13km ou de 5km, randonnée pédestre, marche nordique de 11,5km ou 8km. Comptez entre 5 et 9 euros, c'est gratuit pour les enfants.