Les sorties cinéma du mercredi 16 novembre

Voici notre sélection des sorties de la semaine :



*Les neiges du Kilimandjaro



Drame romantique français de Robert Guédiguian avec Jean-Pierre Daroussin



Un homme fraichement licencié est nénamoins heureux dans sa vie. Son couple dure depuis 30 ans, leurs enfants et petits-enfants sont adorables. Ils ont beaucoup d'amis. Mais un jour, leur bonheur vole en éclats: une aggression violente par des cambrioleurs remet tout en cause. En plus, le couple apprend que l'attauqe a été organisé par un des aciens collègues, lui aussi licencié, de l'homme.





*Twilight chapitre 4: révélation 1ère partie



Film fantastique américain avec Robert Pattinson, Kristen Stewart et Taylor Lautner.



La suite des aventures des vampires et loup-garous de la ville de Forks. Bella va épouser Edward, mais ce dernier tiendra t'il sa promesse de la transformer en vampire? Arrivera t'elle à renoncer à sa famille?



*L'ordre et la morale



Drame historique français de Mathieu Kassovitz avec Mathieu Kassovitz



Avril 1988, Île d'Ouvéa, Nouvelle-Calédonie. 30 gendarmes sont retenus en otage par un groupe d'indépendantistes Kanak. 300 militaires sont alors envoyés depuis la France pour rétablir l'ordre.

2 hommes face à face : Philippe Legorjus, capitaine du GIGN et Alphonse Dianou, chef des preneurs d’otages.

À travers des valeurs communes, ils vont tenter de faire triompher le dialogue. Mais en pleine période d'élection présidentielle, lorsque les enjeux sont politiques, l’ordre n’est pas toujours dicté par la morale...

*Le stratège



Comédie dramatique américaine avec Brad Pitt, Philipp Seymour Hoffman et Jonah Hill

L’histoire vraie de Billy Beane, un ancien joueur de baseball prometteur qui, à défaut d’avoir réussi sur le terrain, décida de tenter sa chance en dirigeant une équipe comme personne ne l’avait fait auparavant…







Le coup de coeur de Chritophe va au film "Les neiges du Kilimandjaro". Ecoutez sa réaction et le programme et les animations à venir au cinéma de Villedieu:

Villedieu cinéma, place du presbytère 50800 Villedieu les poêles

Tél : 02.33.61.46.82 http://www.villedieu-cinema.fr