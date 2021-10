Décalé. Près de Rouen, un spectacle pour appréhender la musique classique

Hélios Azoulay, musicien renommé installé depuis plus de dix ans à Rouen (Seine-Maritime) est régulièrement sollicité pour des commandes mais compose aussi des spectacles personnels. Il se démarque par son esprit créatif, son érudition musicale et son goût pour le burlesque. Ce musicien anti-conformiste nous présente son nouveau spectacle à découvrir vendredi 25 janvier 2019 au théâtre Montdory à Barentin.

Quelle est l'idée que vous défendez dans ce nouveau spectacle ?

"Je souhaite bousculer quelques conventions musicales établies et en particulier le lieu commun qui consiste à considérer que Mozart ou encore Beethoven seraient des musiciens dits classiques. Pour moi ce terme est une insulte au tempérament d'avant-garde qu'ont développé ces compositeurs. C'est la postérité qui a fait d'eux des musiciens classiques mais cette nomenclature les enferme dans une case."

À qui s'adresse ce nouveau spectacle ?

"À tous ceux qui pensent que la musique se crée ailleurs qu'au conservatoire. Les institutions formatent la musique et la dévitalisent. Je veux au contraire insuffler la vie dans la musique, la libérer des carcans qui la contraignent. La musique classique n'existe que dans l'esprit des gens classiques. Il ne s'agit pas de désacraliser la musique mais au contraire de resacraliser des musiques popularisées. Ce n'est pas du tout un spectacle élitiste, il s'adresse à tous."

Quels sont les compositeurs que vous citez dans Musique classique, mon œil ?

"Ce sont des répertoires sur lesquels je travaille depuis plusieurs années. Je me suis nourri de mon obsession sur le sujet pour composer ce spectacle dans lequel je cite aussi bien Mahler que Beethoven ou Satie. Mais c'est aussi l'occasion pour moi d'interpréter mes créations car je veux défendre la musique comme un art vivant ! Ma musique est incidentale, elle s'apparente parfois à ces grandes musiques mais peut aussi être tout à fait légère. Je me permets toutes les libertés dans ce spectacle comme celle de citer Rimbaud par exemple. Je veux surtout que le spectateur plonge la tête la première dans l'univers de ces compositeurs."

Quelle est la forme que vous avez choisie pour ce spectacle ?

"C'est sous une forme originale à mi-chemin entre le théâtre et le concert que je défends mes idées. C'est un peu du stand-up, et c'est une discipline que je pratique depuis de nombreuses années. Je joue de la clarinette et du piano et surtout j'aborde le sujet avec humour et même parfois de façon burlesque pour mieux inviter le spectateur à la réflexion. La scène est pour moi un lieu où je peux m'exprimer de manière désinhibée, brutale et joyeuse !"

Vendredi 25 janvier 2019 à 20h30 au théâtre Montdory à Barentin. 5 à 10€. ville-barentin.fr