Rouen. QRM : ces jeunes qui frappent à la porte de l'équipe première

Qui sera le prochain Romain Basque, dans les rangs de Quevilly Rouen Métropole (Seine-Maritime) ? À l'image du milieu de terrain parti l'été dernier du côté du Havre, certains jeunes se montrent de plus en plus pressants et postulent pour des places dans les plans de Manu Da Costa. Petit tour d'horizon des joueurs qui pourraient bientôt prendre du galon.

Maxime Sivis (défenseur latéral, 20 ans)

C'est celui qui est le plus en vue en ce moment. Intégré aux entrainements de l'effectif pro depuis quelques mois, le latéral droit arrivé sans contrat pour intégrer la réserve a su profiter des nombreuses absences dans le secteur défensif pour gagner du temps de jeu (deux titularisations en National). "C'est un latéral moderne, comme les centres de formation en fabriquent depuis cinq à dix ans, présente Manu Da Costa. Il est assez puissant, avec une bonne culture tactique, correct dans l'aspect défensif et capable d'apporter le surnombre et d'animer son couloir." Le joueur formé à Angers commence à gagner la confiance de son coach, qui le met toutefois en garde : "À cet âge là, il faut de la constance et de la régularité. Il ne faut pas s'arrêter là-dessus, à lui de continuer sur le bon chemin."

👍 Première apparition dans le groupe et première titularisation pour Maxime Sivis ce soir ! #FBBP01QRM — Quevilly Rouen M. (@QRM) 14 décembre 2018

Romain Hanquinquant (gardien, 20 ans)

Monté en équipe première avec l'étiquette de numéro trois dans les buts, l'ancien gardien de la réserve a su gagner la confiance du staff pour progresser dans la hiérarchie. Depuis quelques matchs, l'international U21 français de beach soccer est passé devant Antoine Gounet et s'assoit sur le banc à chaque rencontre. Pour l'instant, son entraîneur n'a pas encore eu besoin de ses services en match officiel mais le joueur semble bien intégré dans le groupe. Après la victoire chez Lyon-Duchère, c'est le jeune gardien qui avait mené les célébrations dans le vestiaire.

Bon vendredi ça ne sera pas le même adversaire, pas la même couleur de maillot, pas le même vestiaire… mais, en tout cas, on veut le même cri de joie 👌#GoQRM ❤💛 pic.twitter.com/L7aMxNZTJk — Quevilly Rouen M. (@QRM) 16 janvier 2019

Gustavo Sangaré (milieu, 22 ans)

"Je me languis de pouvoir lancer Gustavo, parce que ce qu'il me montre est très intéressant." Aujourd'hui, rien n'empêche le coach normand de lancer ce joueur dont il loue l'état d'esprit : "Dans ses attitudes, il me fait penser à Romain Basque. Il vient, ne dit rien, il est respectueux et à l'écoute. Mais sur le terrain il est là pour manger tout le monde. Il a la très très bonne attitude, et c'est un exemple pour les jeunes." Le gaucher a aussi pour lui sa polyvalence à tous les postes du milieu de terrain. Mais Manu Da Costa estime qu'il peut progresser sur le plan tactique et "avoir les automatismes pour que ce ne soit pas un cadeau empoisonné de le lancer".

🕒 Mi-temps. QRM B mène 1 à 0 sur la pelouse de Gonfreville 👊



35' ⚽Situé à plus de 25m des cages, Gustavo Sangaré place une magnifique frappe. Poteau rentrant ! 💥#National3 pic.twitter.com/5zKgwhgoMP — Association QRM (@AssoQRM) 1 décembre 2018

Benjamin Tison (défenseur central, 21 ans)

Comme pour Sangaré, le coach de QRM loue l'implication de Benjamin Tison, qui "tire tout le monde dans le bon sens" en amenant de la concurrence dans les entraînements au quotidien. "Lui aussi nous montre des choses intéressantes, mais aujourd'hui il a en sa défaveur le fait que j'ai moins de casse à son poste et il a un peu plus de concurrence que Maxime Sivis, par exemple." L'ancien nîmois, arrivé cet été sur les bords de Seine, a rongé son frein et travaillé à l'entrainement pour mériter sa place.

"Aujourd'hui, je me sens prêt ! Je fais ce qu'il faut pour mettre le doute dans la tête du coach, explique l'ancien milieu défensif reconverti défenseur axial. Après, c'est vrai que quand la charnière en place marche bien, c'est dur de faire des changements." Mais Benjamin Tison est venu en Normandie dans l'idée de s'imposer et il s'attend à avoir sa chance en deuxième partie de saison, en espérant "lancer [sa] carrière professionnelle et rentrer dans le club fermé des joueurs pros".

Fidel Loppy (attaquant, 24 ans)

"On a eu une discussion avec un un club de National 2 qui voulait un prêt. C'est Trélissac", confie Manu Da Costa, qui affirme que son attaquant n'est pas venu le voir pour demander à partir chercher du temps de jeu ailleurs. Intégré la saison dernière à l'effectif de Ligue 2, l'ancien attaquant de Gonfreville peine à s'imposer malgré quelques opportunités de briller. Titulaire dernièrement contre Drancy, le numéro 27 ne s'était pas mis en avant. "Je pense qu'il a tout pour progresser ici, c'est juste un problème d'attitude, de comportement et de remise en cause. Il a un potentiel, mais dans le foot de haut niveau il faut se faire violence !"

Un avis que ne partage pas l'attaquant : "J'ai toujours essayé d'être le plus pro possible et de jouer comme le coach veut que je joue." Avec la réserve en N3, Fidel Loppy estime avoir fait le tour de la question. Pour lui, Trélissac était une bonne option. "Mais le club ne m'a même pas posé la question, confie le joueur. Le président a refusé en disant que je suis un joueur important de la réserve." Si la porte ne s'ouvre pas, pour Trélissac ou ailleurs, Fidel Loppy assure qu'il ne posera pas d'ultimatum et continuera à se battre "jusqu'à la fin de la saison".