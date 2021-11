Rouen. Football : à QRM, Prince Mendy s'impose doucement mais sûrement

Ne l'appelez pas Jules, il n'y a que l'état civil qui lui fait cet affront. Chez lui à Marseille, sur les réseaux sociaux ou dans les vestiaires de Quevilly Rouen Métropole (Seine-Maritime), c'est sous le nom de Prince Mendy qu'il est connu. L'origine de ce surnom ? La question le fait sourire : "C'est mon père qui m'appelait Prince quand j'étais petit, il disait que j'étais le prince de la famille, confie le grand défenseur central arrivé il y a un an et demi en Normandie. Ce nom-là est resté, même des mecs que je ne connais pas m'appellent Prince !"

Enfin installé en charnière centrale

Qu'ils le nomment Jules ou Prince, c'est surtout depuis le début de l'année que les suiveurs de QRM apprennent à connaître Mendy. Peu utilisé la saison dernière en Ligue 2, le natif du Sénégal s'impose cette saison dans les plans de Manu Da Costa. "Il était jeune, il découvrait la Ligue 2 et il quittait Marseille, rembobine l'entraîneur normand. Avec de la confiance et du temps de jeu, il prend du galon naturellement et il confirme le potentiel que j'avais détecté. Un facteur important, c'est que j'ai pu le faire enchaîner des matchs à son vrai poste : défenseur central. C'est là qu'il se sent le mieux et que ses caractéristiques correspondent le mieux au foot de haut niveau."

Compétiteur, en progression sur le plan défensif, rapide… Du haut de ses 24 ans, l'ancien joueur de Marseille-Consolat peut enfin exposer ses qualités. Mais le chemin n'a pas toujours été facile pour lui, entre des blessures au genou qui l'ont éloigné des terrains en pleine adolescence et des expériences pas très concluantes à Sochaux ou à l'Olympique de Marseille. "Moi, j'ai toujours su ce que je voulais faire : du foot ! Je ne sais rien faire d'autre de toute façon. Je n'ai jamais rien lâché et j'ai réalisé mon rêve de signer pro, alors même si on est redescendu, je ne vais pas lâcher maintenant et je vais tout faire pour qu'on remonte en Ligue 2", affirme Prince Mendy.

Observé par des clubs de Ligue 2

C'est avec ce genre de discours que le numéro 18 de QRM s'est petit à petit imposé dans le vestiaire. "J'essaye de parler, de beaucoup encourager mes coéquipiers. C'est vrai que des fois j'ai des mots sur le terrain, mais c'est parce que j'ai envie de gagner", confie le défenseur. Une attitude qui plaît à son coach, qui l'a récompensé en lui donnant le brassard de capitaine contre Marignane-Gignac, en l'absence de Richard Samnick.

D'autres ont également un avis positif sur sa personne. En Ligue 2, ses bonnes prestations ont attiré l'attention de "deux clubs du premier tiers du classement", selon Manu Da Costa. Mais le joueur ne veut pas en entendre parler : "Je me suis séparé de mes conseils, franchement je ne suis pas au courant du tout. Moi je suis focalisé sur la montée avec QRM !" Sous contrat jusqu'en juin 2020 en Normandie, le joueur devra de toute façon avoir l'aval de son club s'il souhaite aller voir ailleurs en fin de saison. Avant de penser à tout cela, Prince Mendy veut surtout soigner sa fin de saison. À 20 heures, le vendredi 22 février 2019, il pourra profiter de la venue d'Avranches à Diochon pour confirmer tout le bien qui se dit de lui.