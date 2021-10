Rouen. Rouen : comparution immédiate de cambrioleurs opportunistes

Le samedi 5 janvier 2019, le voisin de la victime appelle la police pour signaler que la maison qui jouxte la sienne à Saint-Jean-du-Cardonnay (Seine-Maritime), lui semble avoir été cambriolée. Son propriétaire est parti en vacances et le témoin a vu des rais de lumière à l'intérieur de l'habitation, puis deux individus sortir de la propriété. En leur demandant ce qu'ils faisaient là, il se rend compte que les deux compères parlent une langue étrangère.

Naïfs et peu conscients du risque qu'ils ont pris, ils sont encore sur les lieux lorsque les policiers arrivent. Ceux-ci constatent une porte d'entrée ouverte, une fenêtre fracturée et l'intérieur de l'habitation entièrement fouillé. Irakli Gogokhia, 23 ans et George Mezvrishvili, 31 ans, sont interpellés et emmenés au commissariat.

Ils étaient là "par hasard"

Les deux voleurs sont fouillés, ils sont équipés d'une lampe torche, une pince coupante et un canif. Ils prétendent que ces outils leur servent quotidiennement compte tenu de leurs errances pour trouver un gîte où dormir et manger. Ils sont en outre en situation administrative irrégulière. Le propriétaire, victime du cambriolage, constate la disparition de nombreux bijoux que la police ne tarde pas à retrouver dans la sacoche d'un des voleurs. Au cours de leur audition, ils disent s'être trouvés là par hasard mais reconnaissent les faits et souhaitent réparer le préjudice causé. Leurs casiers judiciaires ne font état d'aucune condamnation.

Pour le procureur de la République, "les propos des prévenus sont invraisemblables". Pour leur défense, "on doit privilégier leur situation précaire". À l'issue de ses délibérations à l'audience de ce jour mardi 8 janvier 2019, le tribunal les condamne conjointement à une peine de six mois de prison ferme et prononce leur maintien en détention.