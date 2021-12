Idées loisirs Normandie : Week-end du 14 et 15 avril

Ce week-end, Wilfried vous propose des Interviews en direct. "Ca se passe près de chez vous" à 9h25, 10h25, 11h25 et 17h45 et les agendas des sorties "Sortir en région" à 9h45, 10h45, 11h45 et 17h25.

Samedi 14 avril

Hockey à Caen : un beau match de hockey aura lieu samedi soir à la patinoire Caen la Mer. En effet, l’équipe de France ouvrira le 4 mai prochain à Helsinki le championnat du monde de hockey sur glace face aux États-Unis. Avant cela, c’est à Caen qu’elle entame sa préparation pré-mondiale par une première confrontation face à l’Italie. Le match aura lieu à 18h. Vous pouvez assister gratuitement à l’entraînement samedi matin, entre 10h et 10h45.

La nuit des arts martiaux à Bayeux : De 14h à 17h, initiation et découverte gratuite aux différents arts martiaux . Et de 20h à 23h place au spectacle avec les démonstrations dans plusieurs disciplines.

L'entrée est à 5€. L'intégralité des droits d'entrée sera reversée à l'Association "Kiwanis" de Bayeux qui vient en aide aux jeunes (15/20 ans) dans l'accomplissement de projets. RDV au COSEC Saint-Julien-de-Bayeux.

Culture amérindienne à Alençon : vous pourrez vous initier au montage de tipis. Vous pourrez aussi déguster gratuitement de délicieux pancakes accompagnés de sirop d'érable. C’est gratuit. De 10h à 12h30 et de 14h à 17h. Plus d'infos sur tendanceouest.com.

Festival "les Andain'ries" dans l'Orne : A 17h cabaret café théâtre surprise à la Maison d'Andaine à Juvigny-sous-Andaine. A 20h30, venez plonger dans l'univers étrange d'Eric Ramage, puis rigolez avec Laurent Chandemerle.

Philippe Candeloro au Zénith de Caen : Le patineur revient avec une pièce de théâtre sur glace : "le tour du monde en 80 jours". Ce sera l'occasion de découvrir, ou redécouvrir, le livre de Jules Verne, écrite en 1874. Philéas Fogg qui sera ici interprété par Philippe Candeloro fait le pari délirant de faire le tour du monde en 80 jours, accompagné de son fidèle serviteur "Passepartout". Mais le redoutable inspecteur Fix se demande si son départ précipité ne cache pas un délit : Philéas pourrait être l’auteur du cambriolage de la banque d’Angleterre...A 20h30.

Concerts à Chérisay : Headcharger, du stone-rock-métal de caen + Sissouane, rock-fusion/punk d'Alençon et Wills49 ( prononcer forty-nine), du rock de région parisienne. Début à 21h, entrée 12€.

Festival Zik'orne à Passais aujourd'hui : De 14h à 17h, un éveil musical sera proposé aux 7-12ans pour découvrir tous les styles musicaux. Ce sera suivi d'une projection débat du film "Nos enfants nous accuseront" réalisé par Jean-Paul Jaud et ouverte à tous.

Enfin, de 21h à 5h venez écouter 3 groupes aux sonorités reggae. La soirée est à 11€. Restauration et camping sur place possible. RDV à la salle multi-culturelle de Passais la conception.

Dimanche 15 avril

Cyclisme à la Ferté Macé : Vous avez suivi le tour de normandie cycliste et la course Paris-Camembert ces derniers jours sur Tendance Ouest. Restez dans l'ambiance vélo avec la course de la Ferté Macé. Dimanche se déroulera le prix de la municipalité.

Départ à 14h30 place Neustadat. Arrivée prévue pour 17h30 au même endroit.

Swingolf à Ecouché : Ce sera l’inauguration officielle du parcours swingolf au parc de sculpture de l'Atelier Balias – Château de Serans à Ecouché. Le swingolf est une variante du golf. Il se pratique sur des terrains rustiques avec une seule canne à trois faces et une balle molle de même poids qu'une balle de golf mais plus grosse.

Il s'agit d'un parcours à 12 trous qui permet une promenade sportive culturelle et de loisir à travers le parc de sculpture. Il est ouvert aux familles, adultes et jeunes à partir de 12 ans de 14h à 18h.

Ballade à Vasteville : Petit Pays aux Légendes et Traditions . Laissez-vous entraîner dans un dédale de petits chemins, et prêtez l'oreille aux échos des légendes de ce vaste domaine. Vous achèverez votre parcours par une visite insolite de l'église.

Rendez-vous à 13h45 à la salle des fêtes de Vasteville. Il faut réserver à l'office de tourisme de la Hague au 02.33.52.74.94.

Flash mob a Bréhal : l'union Commerciale, Industrielle et Artisanale de Bréhal a décidé de faire un lipdub ("play-back" filmé en direct) et un flashmob (chorégraphie géante), tourné par des professionnels. Ceci afin de promouvoir les commerçants de Bréhal. Vous êtes conviés à participer à ce grand rassemblement festif. A partir de 14h à Bréhal. Plus d'infos sur tendanceouest.com

Tout le week-end

Salon de l'habitat et de l'immobilier à Granville : plus d'une cinquantaine d'exposants de tous coorps de métiers seront présents pour vous conseiller et vous proposer leurs services. C'est de 10h à 19h, parking de la fintaine bedeau, l'entrée est gratuite.

Festival des marais à Carentan : 2 troupes sont encore à voir pour ce festival de théâtre amateur. Samedi à 20h30 c'est "le surbook" de la troupe du Dézert et dimanche à 14h30 c'est Pont Hébert qui jouera "Allo chérie, j'ai délocalisé ta mère". Remise des prix de ce concours demain à 18h. Toutes les infos sur tendanceouest.com.

Les Framboizik à Valfrembert : vous découvrirez le marché artisanal ainsi que des animations de rue. Samedi dès 19h, rock et chanson française seront au programme. Et puis dimanche pour la clôture un repas champêtre et un bal folk sont organisés sous chapiteau dès midi. Il faut réserver obligatoirement pour le repas par contre vous pouvez acheter les billets pour les concerts directement sur place si vous le souhaitez.