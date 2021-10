Le-Havre. Ligue 2  : pour Oswald Tanchot, le HAC n'est " pas dans l'urgence "

Le Havre AC remet son calendrier à jour. Reportée le 22 décembre 2018 en raison du mouvement des gilets jaunes, la rencontre HAC-Valenciennes, comptant pour la 19e journée de Ligue 2, se jouera mardi 15 janvier 2019. Pour leur premier rendez-vous de l'année civile au Stade Océane, les Ciel et Marine ont tout intérêt à prendre les trois points face à une équipe nordiste localisée en bas de tableau (16e). En cas de succès, les Havrais, modestes 10e au classement, ne gagneraient certes qu'une seule place, mais ils reviendraient surtout à seulement cinq points du podium. "On n'est pas du tout dans l'urgence. Tout est très serré et il nous reste encore 19 matchs ", résume le coach Oswald Tanchot.

"On ne peut pas être pétillant dans le jeu"

Pour ses retrouvailles avec le championnat, qu'il avait perdu de vue depuis le 14 décembre 2018 et un déplacement au Gazelec Ajaccio (1-1), le HAC a ramené de Grenoble un autre résultat nul (0-0), samedi 12 janvier 2019. " C'est un bon point. Il faut maintenant le valoriser chez nous mardi soir ", souhaite Oswald Tanchot.

Au Stade des Alpes, les Havrais ont réussi à garder leur cage inviolée pour la première fois depuis le samedi 29 septembre 2018, date de leur dernier succès à l'extérieur en championnat (1-0 à Metz). En repoussant le penalty de Malek Chergui, Yohann Thuram a signé un retour décisif, lui qui n'avait plus été titularisé en L2 depuis plus de deux mois. " Il faut que l'on puisse s'appuyer sur une bonne assise défensive, car avec l'enchaînement des matches, on ne peut pas être pétillant dans le jeu ", souligne Oswald Tanchot. Face à Valenciennes, les Ciel et Marine disputeront leur 4e match en l'espace de dix jours. Ils auront toutefois l'occasion de souffler un tout petit peu ensuite, puisque leur rencontre face au Red Star, initialement prévue vendredi 18 janvier 2019, a été reportée au lundi 21 janvier 2019, en raison du match amical entre l'équipe de France féminine et les USA, samedi 19 janvier 2019 au Stade Océane.