Rouen. Gilets jaunes, Acte IX : nouvelles scènes d'affrontements à Rouen cet après-midi

Ces scènes surréalistes deviennent désormais étrangement banales à Rouen (Seine-Maritime) les samedis après-midi.

Après une manifestation dans le calme qui a regroupé plus de 2 500 personnes ce matin, l'ambiance s'est tendue dans l'après-midi. Côté manifestants, du matériel urbain a de nouveau été dégradé et des feux de poubelles ont été allumés à divers endroits de la ville, notamment place du Vieux-Marché.

Un gilet jaune contrôlé et fouillé au niveau du Gros Horloge à #Rouen. #GiletsJaunes #ActeIX . pic.twitter.com/3RzGSpS3kD — Tendance Ouest 76 (@Tendanceouest76) 12 janvier 2019

À chaque fois, les forces de l'ordre ont répondu par des tirs nourris de gaz lacrymogènes, en plein centre-ville, place du Vieux-Marché, devant l'hôtel de ville, rue Eau-de-Robec, rue du Gros Horloge ou encore du côté de l'Espace du palais ou du palais de justice.

Nouveaux jets de lacrymo devant le palais de justice de #Rouen. #GiletsJaunes #ActeIX pic.twitter.com/Qs2tZwxEfP — Tendance Ouest 76 (@Tendanceouest76) 12 janvier 2019

Des interpellations et des blessés

Et presque comme chaque semaine, des images reviennent : celles de touristes et de riverains éberlués, celles de commerçants, pour certains, excédés de devoir tirer leur rideau et mettre leurs clients à l'abri, celles de gilets jaunes qui toussent et qui pleurent sous l'effet de gaz lacrymogènes, celles de certains qui s'équipent et montrent qu'ils veulent en découdre avec les forces de l'ordre, celles d'autres qui veulent calmer le jeu et montrent leur déception quand ils voient la tournure que prennent les événements...

Situation toujours confuse à #Rouen où beaucoup se regroupent à l'angle des rues de la République et du général Leclerc. #GiletsJaunes #ActeIX pic.twitter.com/HNkQM1jTG6 — Tendance Ouest 76 (@Tendanceouest76) 12 janvier 2019

En fin d'après-midi, le cortège était éclaté mais quelques groupes de gilets jaunes poursuivaient leur ronde dans le centre-ville, suivi de près par les forces de l'ordre qui cherchaient systématiquement à les disperser à coups de gaz et de flashball. Plusieurs interpellations ont eu lieu dans l'après-midi en plus de celles de ce matin. Au moins un manifestant a été blessé. La préfecture doit communiquer le bilan de ces interpellations dans la soirée.

