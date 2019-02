L'histoire du dormeur et de ses monstres se révèle près de Rouen

Crée en 2012, Mooooooooonstres est le premier spectacle jeune public du collectif Label brut. Dans ce seul-en-scène écrit et interprété par Laurent Fraunié, le comédien ressuscite les monstres de notre enfance pour exorciser ces peurs.

Quelle place accordez-vous à ce spectacle dans votre répertoire ?

"Moooooooooonstres est le premier opus d'une trilogie. En 2016, nous avons créé 'À deux pas de la porte' qui s'adresse à la tranche d'âge suivante et nous sommes en train de concevoir le dernier tome 'Ici ou pas là' qui s'interroge sur la construction de l'identité, sur les difficultés éprouvées par les adolescents lorsque le corps change ou nous échappe. Ces trois opus visent à exorciser nos peurs et s'adressent tous au jeune public ; ce qui est nouveau dans notre pratique. Ce sont tous des spectacles de théâtre d'objet et des seuls-en-scène dont je suis l'interprète. 'Mooooooooonstres' constitue donc la première étape de ce nouveau cycle."

Quel est le sujet de Mooooooooonstres ?

"Pour les tout-petits, le moment de l'endormissement est une étape difficile dont je voulais parler dans ce spectacle. Tout se joue autour du lit qui est un meuble disproportionné placé sur la scène. Le personnage que j'incarne tente de s'endormir mais il est assailli par des monstres que son imagination fabrique de toutes pièces. Ce sont des êtres fantastiques que je fais apparaître et disparaître en détournant simplement les éléments du lit : taie d'oreiller, couette… Ce personnage va tenter d'établir un traité de paix avec les monstres qui hantent sa chambre. Le seul-en-scène est une évidence ici car l'enfant se trouve seul face à ses peurs."

Comment se guérir de ses peurs ?

"On grandit tous avec des peurs que l'on crée soi-même ou que les autres créent ou entretiennent dans le but de nous manipuler. Or on doit tous composer avec ses peurs. Pour les déminer, il ne faut pas avoir peur d'en rire et c'est ce que je propose dans ce spectacle. Mon personnage se réconcilie avec ses monstres en les tournant en dérision. Chacun peut se projeter dans ce personnage que l'on retrouve dans chacun des spectacles de la trilogie."

Comment vous adressez-vous au jeune public ?

"Comme il s'agissait d'une nouveauté pour moi, je me suis beaucoup interrogé sur la forme à adopter. Il me déplaît de m'adresser aux enfants avec un vocabulaire simplifié et en ayant une attitude empruntée comme s'il fallait faire des efforts pour se faire comprendre. J'ai plutôt choisi de contourner le problème de la langue en composant un spectacle muet. L'image s'adresse à un autre type d'émotions et laisse libre court à l'imagination de l'enfant. La bande-son joue également un rôle important pour faciliter cette projection. En introduction je diffuse des voix d'enfants que j'ai interviewés et qui s'expriment sur leurs peurs. Ensuite au cours du spectacle les sons du plateau, tous les bruitages sont captés et transformés en temps réel, amplifiés et déformés comme le ferait l'imagination de l'enfant. Le régisseur son ajoute à cela une sélection de musiques mécaniques qui dans l'inconscient collectif revêtent un caractère inquiétant".

Mercredi 23 janvier 2019 à 15 heures à la Maison de l'université à Mont-Saint-Aignan. De 5,05 à 7,78€. Tél. 02 35 74 18 70

