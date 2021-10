Cherbourg. Loi justice : en grève, les avocats de la Manche manifesteront à Paris

Ils dénoncent un projet de loi Justice rédigé "sans aucune concertation", "dicté par les seules considérations budgétaires" et qui risque d'affaiblir le maillage territorial de la justice. Les avocats des barreaux de Coutances-Avranches et Cherbourg (Manche) seront en grève, mardi 15 janvier 2019. À l'appel du Conseil national des Barreaux et de la Conférence des bâtonniers, ils ont décidé de s'associer à la manifestation nationale, à Paris.

Affaires renvoyées

En conséquence, les désignations et tableaux de permanence pour les gardes à vues seront suspendus, et les affaires renvoyées à une date.

Fin 2018, les avocats manchois s'étaient déjà mobilisés localement contre cette réforme, qui prévoit notamment la fusion administrative du tribunal d'instance et du tribunal de grande instance (TGI) ou la numérisation de certaines procédures.