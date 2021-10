Rouen. Accident mortel à Rouen : un mineur connu de la police au volant

Les premières constatations ont déjà permis de faire avancer l'enquête, après l'accident qui a fait deux morts et trois blessés, dans la nuit du mercredi 9 au jeudi 10 janvier 2019 à proximité du boulevard Industriel, à Rouen (Seine-Maritime). À une vitesse élevée, la Toyota Yaris qui transportait les cinq passagers a perdu le contrôle avant de terminer sa course dans un platane. Derrière le volant, un jeune homme de 17 ans qui est décédé dans l'accident.

Le conducteur avait un bracelet électronique

"Pour la vitesse, c'est établi. On a la vidéo", explique Lionel Durieu, brigadier-chef à la tête de la Brigade des accidents et délits routiers (BADR) de la circonscription de Rouen et d'Elbeuf. "En plus à cette heure-là, la route était glissante. Un conducteur qui n'a pas le permis n'a pas les mêmes réflexes que quelqu'un d'expérimenté, pour essayer de contrôler le véhicule."

Pourtant, malgré son jeune âge, le conducteur avait déjà une certaine expérience puisqu'il était déjà très connu des services de police pour des faits similaires, parfois aggravés par de la consommation d'alcool ou de stupéfiants. À seulement 17 ans, il était déjà porteur d'un bracelet électronique. Pour la suite de son enquête, la BADR attend les résultats des analyses toxicologiques du conducteur. Les passagers devraient également être entendus après avoir été soignés, tout comme la famille du conducteur pour savoir si le jeune homme conduisait la voiture avec ou sans leur accord.