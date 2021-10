Le-Havre. [Coupe de la Ligue] :"le bilan est positif" pour le HAC

Le match

Ce quart de finale de Coupe de la Ligue entre le HAC et Bordeaux, mercredi 9 janvier 2019, faisait figure de deuxième manche pour ces deux équipes qui s'étaient affrontées trois jours plus tôt, dimanche 6 janvier, en Coupe de France. Un match de 32e de finale qui avait vu la victoire des Normands.

Ce mercredi, il y avait donc un air de revanche du côté des Bordelais et un regain de confiance ou au moins d'optimisme du côté des Havrais. Et pourtant, sur le terrain, la rencontre a mis bien du temps à s'emballer. Il faut attendre la 20e minute et un dégagement raté du gardien havrais Arnaud Balijon qui menace brièvement les buts havrais pour trouver un peu d'animation. Puis, à la 23e minute, une frappe du Bordelais Youssouf Sabaly passe juste au-dessus de la transversale. Cinq minutes après, l'attaque bordelaise réalise une nouvelle belle action mais pas concrétisée par Yann Karamoh qui se loupe juste devant le but havrais.

À la 30e minute, Yann Karamoh tire un coup franc à 25 mètres. C'est cadré mais le gardien havrais repousse le ballon d'une main ferme. Face aux attaques bordelaises, le HAC peut compter sur une défense disciplinée où chacun tient son rôle ce qui permet aux attaquants de répondre avec quelques belles actions.

Au retour du vestiaire, les Bordelais sont plus actifs et obtiennent un très bon coup franc à l'entrée de la surface (50e) mais le tir est repoussé par le mur havrais. À la 57e minute, c'est au tour de Balijon de stopper un tir d'un Bordelais, Cornelius. Deux minutes plus tard, les Havrais sont à l'attaque : Alexandre Bonnet tente une frappe à 20 mètres du but mais elle passe à gauche des cages bordelaises. S'ensuit une action confuse dans la surface de réparation bordelaise où Alimani Gory s'écroule. "J'aurais aimé qu'on puisse utiliser la VAR [assistance vidéo NDLR] parce que je pense que ça méritait d'être au moins regardé. On est sceptiques", a réagi Oswald Tanchot, l'entraîneur havrais, à l'issue du match.

Les Havrais finissent par craquer à la 70e minute : Kalu ouvre le score pour Bordeaux. Les Havrais tentent de réagir mais c'est finalement une nouvelle fois Bordeaux qui a l'occasion la plus dangereuse à la 84e avec un beau centre de Sabaly pour Karamoh. Mais le tir de ce dernier est arrêté par Balijon.

Les réactions :

Après ces deux matchs, en Coupe de France et Coupe de la Ligue, face à Bordeaux, "le bilan est positif, souligne Oswald Tanchot. On aurait pu ne pas exister, se faire éliminer et prendre des taules. Sur ces quatre mi-temps, il y a évidemment une différence de niveau mais l'équipe a montré un peu moins de timidité et on a rendu la tâche difficile aux Girondins."

La fiche

Bordeaux : Poussin (g), Sabaly, Koundé, Jovanovic, Poundjé, Lerager, Otavio, Kalu, Vada, Karamoh, Cornelius ; rempl : Costil, Palencia, Lewczuk, Plasi, Briand, de Préville, Basic ; entr : Bedouet

HAC : Balijon (g), Camara, Bain, Mayembo, Bese, Lekhal, Basque, Gory, Bonnet, Ferhat, Kadewere ; rempl : Thiaré, Thuram, Youga, Coulibaly, Fontaine, Abdelli, Assifuah ; entr : Tanchot

But : Bordeaux : Samuel Kalu (70e)

Cartons : Jaune pour Romain Basque (29e) et pour Samuel Kalu (45e)