Rouen. Seine-Maritime : des soldes d'hiver dans un contexte particulier

C'est un rendez-vous qui est encore attendu par les clients mais surtout par les commerçants. Les soldes d'hiver se sont ouverts mercredi 9 janvier 2019 en Seine-Maritime. Des promotions bienvenues pour les responsables de magasins qui ont connu une fin d'année 2018 compliquée.

Une période compliquée

Depuis le samedi 17 novembre 2018, de nombreux commerçants sont, en effet, contraints de baisser le rideau de leur boutique le samedi. En cause : les manifestations des gilets jaunes dans les rues piétonnes comme à Rouen (Seine-Maritime).

"C'est une période compliquée et c'est fatigant, confie Nathalie Chang, qui tient une boutique de maroquinerie le long de la rue Jeanne d'Arc. On a plein de gaz dans la figure et même pour les clients, pour mes collègues, on est tous perturbés." La gérante a été en plein cœur des violences, samedi 5 janvier, qui ont opposé des individus à des forces de l'ordre, en marge de la mobilisation des gilets jaunes.

Du stock à écouler

Les magasins de vêtements ont du stock à écouler, comme le confirme Florence Petit, la responsable d'un magasin de vêtements pour enfants : "On espère écouler un maximum de stock et essayer de rattraper notre retard surtout sur le mois de novembre de l'année dernière, dû aux manifestations".

À noter que les commerces de Seine-Maritime sont autorisés à ouvrir les trois premiers dimanches de janvier après un arrêté pris par la préfecture. Les soldes d'hiver se termineront, eux, le mardi 19 février 2019.

