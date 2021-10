Évreux. Un député normand LREM porte plainte pour menaces de mort

Le député LREM de l'Eure Bruno Questel a porté plainte après avoir reçu un courrier de menaces de mort, a indiqué mercredi 9 janvier 2019 l'élu à un correspondant de l'AFP, quelques semaines après des coups de feu tirés devant son domicile. "J'ai reçu un courrier de menaces de mort à l'Assemblée nationale. Un courrier oblitéré le 4 janvier. Nous sommes quatre députés à avoir reçu un courrier, sans qu'il y ait les mêmes mots à l'intérieur mais qui, manifestement, a été envoyé par la même personne. J'ai déposé plainte", a déclaré Bruno Questel. "Ça me glace de voir que l'on peut être menacé de mort simplement parce que l'on est un élu de République", a poursuivi le député de l'Eure, où Emmanuel Macron doit se rendre mardi.

Il avait déjà été visé

Mi-décembre 2018, Bruno Questel avait fait état de coups de feu tirés avec des fusils de chasse devant son domicile et d'une "tentative d'intimidation de 40 gilets jaunes". "Ça me conforte sur le fait que notre société démocratique est malade et cela depuis des années", a ajouté Bruno Questel. "Si nous ne sommes pas capables collectivement de tirer les conclusions de l'état de cette société, nous aurons de grandes difficultés dans les semaines, les mois et les années à venir", a conclu le député.

