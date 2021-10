Saint-Vigor-d'Ymonville. Orchestre à l'école près de Saint-Romain-de-Colbosc

L'école primaire de Saint-Vigor-d'Ymonville (près de Saint-Romain-de-Colbosc en Seine-Maritime) a son orchestre à l'école depuis la rentrée 2018/2019. C'est l'association Orchestre à l'école qui finance les instruments via le ministère de la culture, pour initier le plus grand nombre de jeunes à la musique. Le dispositif est déjà en place sur le territoire de Caux Estuaire depuis 2015 à l'école de Saint-Vincent-Cramesnil et depuis 2017 au collège de Saint-Romain-de-Colbosc.

• BONUS : le reportage Tendance Ouest :



Orchestre à l'école Impossible de lire le son.

Travail avec l'école de musique

27 élèves de Saint-Vigor-d'Ymonville ont d'abord été invités à essayer divers instruments puis à en choisir un (violon, violoncelle, contrebasse et percussions). Une fois par semaine, des enseignants de l'école de musique intercommunale de Caux Estuaire se déplacent dans l'école. Il y a à la fois des cours par familles d'instruments (petits groupes) et à la fois tous ensemble (en orchestre).

Le projet a été financé pour moitié par l'association Orchestre à l'école et pour l'autre moitié par Caux Estuaire. Les instruments ont été achetés à un luthier normand : Éric Gervais du Havre.