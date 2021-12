Le-Havre. Agrandissement de l'agglomération du Havre : des élus demandent un référendum

Lundi 16 avril 2018, Fabienne Buccio, la préfète de Seine-Maritime, recevait les élus de la communauté de communes Caux Estuaire au sujet de la fusion entre l'agglomération du Havre (CODAH) et les communautés de communes Caux Estuaire et de Criquetot-l'Esneval.

Luc Lemonnier, le président de la CODAH avait rencontré les maires et conseillers communautaires de Caux Estuaire, mardi 10 avril 2018, et la préfète doit prendre un arrêté d'ici le 20 avril concernant le périmètre de la future communauté urbaine du Havre. Un collectif d'élus de Caux Estuaire (les maires de La Cerlangue, La Remuée, Les-Trois-Pierres, Oudalle, Gommerville, Sainneville-sur-Seine, Epretot, Saint-Vincent-Cramesnil et Sandouville) s'oppose depuis longtemps à cet agrandissement.

Un référendum consultatif

Lors de la réunion du lundi 16 avril, ils ont annoncé leur intention d'organiser (au sein de Caux Estuaire) un référendum consultatif. Le précise que "cette consultation, véritable outil de démocratie directe et participative que nous autorisent les textes permettra à chaque électeur de chacune de nos communes de donner son avis sur ce projet : s'il est pour ou contre. Contrairement au référendum local, cet avis n'est que consultatif et en aucun cas décisionnel".

Une communauté urbaine pour le 1er janvier 2019

À la suite de cette demande, la communauté de communes de Caux Estuaire a trente jours pour convoquer un conseil extraordinaire pour valider cette consultation et fixer une date. Le collectif assure qu'il se pliera au résultat du référendum.

Côté calendrier, Fabienne Buccio doit donc prendre d'ici le 20 avril 2018 un arrêté pour fixer les frontières de la future communauté urbaine du Havre. Les différents élus auront trois mois pour prendre leur décision. Les profusions (dont le maire de Saint-Romain-de-Colbosc) espèrent une mise en place de la nouvelle structure pour le 1er janvier 2019.

