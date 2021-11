Pica Pica : l’Espagne sur la place Saint-Sauveu

Depuis plusieurs années déjà, Pica Pica rend hommage à la cuisine ibérique avec une carte bien fournie et des formules bien conçues le midi pour déjeuner au mieux dans un temps pas toujours extensible.



Tapas à l’honneur

Une fois installé au fond de la salle du restaurant, sous des abat-jours colorés et au son du "Cuarto de Tula" du célèbre Buena Vista Social Club, j’ai rapidement opté pour la formule à 12,80 euros qui me promettait une entrée, une assiette et un verre de vin.

J’ai pu faire plaisir à mon appétit avec une tortilla, cette variété d’omelette épaisse garnie de pommes de terre, et agrémentée ce jour là de fines herbes et de fromage. Certains préféreront un assortiment de tapas, parmi les 25 proposés à la carte.

J’ai ensuite profité de l’une des six assiettes au menu : la Catalane, avec sa poêlée de calamars à la provençale, son riz et ses champignons grillés. Ma compagne a opté pour la Mancha, assiette froide composée de jambon fumé, de tortilla et de pain catalan au fromage.

L’ardoise du jour proposait également un alléchant millefeuilles de cochon, entouré d’aubergines, de courgettes, de fromage, de piperade et de jambon serrano, ou un tartare de saumon, ou encore des gambas grillées.