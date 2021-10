Rouen. Rouen : direction la salle de sport pour bien débuter l'année 2019

Avec la nouvelle année, nombreux sont ceux qui vont se dire "j'irai courir demain". "C'est probablement une des phrases les plus prononcées pendant l'hiver, affirment Thibault Dugaps et Clément Lebas, managers de la salle Neoness dans le centre commercial Saint-Sever à Rouen (Seine-Maritime), si nous attendons les conditions idéales on n'accomplira jamais rien et on restera sur son canapé devant la télé à manger des chips !"

Des activités adaptées

Pour faire du sport en toute sécurité, ils mettent en avant la présence de coachs diplômés dans la salle. Le but : être évalué et accompagné tout au long des semaines pour suivre les progrès. Il s'agit aussi de choisir, dès le départ, la pratique la mieux adaptée à l'objectif voulu tout en respectant les capacités physiques.

Pour encourager les nouveaux inscrits à rester motivé au-delà des premiers mois de l'année, Thibault Dugaps et Clément Lebas mettent en avant des arguments financiers : "Pendant trois mois nous les accompagnons et nous offrons même un système qui permet de récupérer un euro à chaque passage sur un mois."

De nouveaux cours

Les cours proposés sont aussi en constantes évolutions pour continuer à attirer des sportifs. La nouveauté du moment : le functional training dont le but est de réapprendre à exécuter les mouvements du quotidien pour améliorer ses performances et augmenter son endurance. Les cours collectifs de Zumba, body attack ou encore pilâtes restent toujours des valeurs sûres dans les salles de sport.

"Le succès c'est la combinaison de petits efforts, répétés chaque jour et peu importe la vitesse à laquelle on avance", rappellent les deux managers pour convaincre ceux qui n'ont pas encore trouvé la motivation pour se remettre au sport.