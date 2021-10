Caen. Coupe de France (32e de finale) : Service minimum pour Caen au Red Star

Le match.

Les premiers instants sont voués à la prudence de part et d'autre. Les Parisiens ne veulent pas offrir le moindre espaces à leurs adversaires et les Normand eux, veulent s'asseoir dans une période de possession et de recherche des flancs pour aller mettre Rénot en danger. Pas la moindre situation de but ne vient agrémenter le début de partie jusqu'à ce que Beauvue ne soit proche de trouver le cadre, de la tête (17e). Une tentative suivie d'une récupération du cuir par les locaux qui privent leurs adversaires du ballon et Bourgaud tente sa chance de loin (22e). La prise de risque est minimale dans les deux camps mais Caen essaie de piquer sur phase arrêtée. Sur coup franc, Beauvue vient couper un coup franc de Khaoui mais Rénot parade (35e). Pas de quoi toutefois ouvrir le tableau de score avant la mi-temps.

Caen en supériorité numérique

Le second acte débute par une première offensive de Khaoui et un tir de Beauvue mais Rénot n'est pas en danger (47e, 49e). Le tournant du match arrive peu après quand Chantome est exclu pour un tacle dangereux sur Deminguet qui sort blessé (51e). A onze contre dix Audoniens, les Caennais ont alors la route qui s'ouvre mais ces derniers n'en profitent guère. Les minutes filent sans que l'équipe de Ligue 1 ne soit en capacité de scorer. Seul Khaoui s'illustre de loin mais sa frappe ne fait que raser la barre parisienne (69e). Et c'est même Sankoh qui offre une balle de but au Red Star en manquant sa transmission mais Caen s'en sort, Donisa ne cadre pas sa frappe (75e). Il faut attendre l'orée des dix dernières minutes pour voir la situation enfin se débloquer. Sur un corner, Bammou est le plus malin et ouvre la marque en puissance (81e). Mais Bammou commet quasiment l'irréparable juste après, offrant la possibilité à Lefevre d'égaliser mais le Francilien ne profite pas de l'aubaine. Caen ne convainc pas, résiste dans les derniers instants, mais conserve son avantage minimal jusqu'au coup de sifflet final. Juste de quoi faire parler la hiérarchie et être présent au prochain tour. Pas plus.

Le but.

81e : Corner de Khaoui qui traverse la défense et arrive sur Bammou. Ce dernier contrôle le cuir dans une forêt de jambes et catapulte une reprise puissante que Sy ne peut qu'accompagner dans le but.

Red Star : 0- Caen : 1

La fiche.

Mi-temps : 0-0, Arbitre : M. Hamel, Spectateurs : 2900

Exclusion : Red Star : Chantome (51e)

RED STAR : Rénot, Sy, Derrien, Tomas, Fontaine, Chantome (cap), Mfulu, Diakité (Lefevre 53e), Diallo (Donisa 73e), Bourgaud (Saw 81e), Berthier, entr : Faruk Hadzibegic

CAEN : Zelazny, Guilbert (cap), Armougom, Djiku, Baysse, Diomandé, Khaoui, Deminguet (Sankoh 51e), Crivelli (Tchokounté 89e), Beauvue, Joseph (Bammou 69e), entr : Fabien Mercadal

BUT : Caen : Bammou (81e)

